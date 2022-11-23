Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ile yolların ayrılması beklenirken siyah beyazlılar yerine Marcelo'yu transfer etmek istiyor













Beşiktaş Marcelo'yu transfer etmek istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Ocak ayında başlaması planan ara transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.Siyah beyazlılarda sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'tan kiralık olarak kadroya katılan Arthur Masuaku ile yolların ayrılması beklenirken, Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadro planlamasında Masuaku'yu düşünmediği öğrenildi.Ara transfer döneminde Arthur Masuaku'nun sezon sonuna kadar kiralık olan sözlşemesini feshetmeye hazırlanan Beşiktaş yönetiminin bomba bir transfer için çalıştığı öğrenildi.Teknik Direktör Şenol Güneş'e Olimpiakos ile yollarını ayırmayı hedefleyen tecrübeli yıldız Marcelo'yu öneren Beşiktaş yönetimi hocasından onayı almasının ardından transfer için çalışmalarına başladı. Ara transfer döneminde mutlu olmadığı Yunan ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Marcelo için harekete geçen Beşiktaş yönetimi oyuncunun menajeriyle masaya oturdu. Marcelo'nun transferi için menajeri aracılığıyla görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetiminin anlaşma sağlamaya çok yakın olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.