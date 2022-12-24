Beşiktaş'ta Arthur Mausaku ile yollar kesin olarak ayrılacak













İngiltere'ye geri dönecek

Spor Toto Süper Lig'de yaklaşan ara transfer dönemi öncesinde siyah beyazlı ekipte sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş'ta Ocak ayındaki transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi beklenirken flaş ayrılıkların da yaşanabileceği öğrenildi. Sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Arthur Masuaku, Teknik Direktör Şenol Güneş'in geldiği günden bu yana bir türlü gözüne girememişti. Sık sık sakatlık problemleri de yaşayan Masuaku için Şenol Hoca aldığı kararı yönetime iletti.Masuaku ile sezonun kalan bölümünde yola devam etmeyi istemeyen tecrübeli teknik adamın yönetime yolların ayrılması yönünde rapor verdiği öğrenilirken, aynı zamanda da sol bek bölgesine bir takviye yapılması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Beşiktaş yönetimi Masuaku'nun menajeriyle ve kulübü West Ham'ın yönetimiyle de görüşme sağlarken, Ocak ayında sol bek oyuncusunun takımına geri dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.