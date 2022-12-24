Spor Toto Süper Lig'de yaklaşan ara transfer dönemi öncesinde siyah beyazlı ekipte sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş'ta Ocak ayındaki transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi beklenirken flaş ayrılıkların da yaşanabileceği öğrenildi. Sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Arthur Masuaku, Teknik Direktör Şenol Güneş'in geldiği günden bu yana bir türlü gözüne girememişti. Sık sık sakatlık problemleri de yaşayan Masuaku için Şenol Hoca aldığı kararı yönetime iletti.
SPOR
24 Aralık 2022 - 11:10
Beşiktaş'ta Arthur Mausaku ile yollar kesin olarak ayrılacak
Sezon başında İngiliz ekibi West Ham'dan kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olan Arthur Masuaku ile Teknik Direktör Şenol Güneş'in aldığı karar doğrultusunda yollar kesin olarak ayrılıyor.
SPOR
24 Aralık 2022 - 11:10
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