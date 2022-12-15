Beşiktaş’ta Asbaşkan Emre Kocadağ’dan sürpriz transfer açıklaması













Emre Kocadağ'dan flaş açıklama

Lige verilen arayı Antalya’daki kamp çalışmasıyla birlikte geçiren Beşiktaş’ta oynanan hazırlık maçlarında alınan galibiyetler yüzleri güldürüyor. Sezonun kalan bölümünde arka arkaya galibiyetler alarak şampiyonluk yarışında daha iddialı bir konuma gelmek isteyen Beşiktaş, hazırlıklarını bu kapsamda sürdürdü.Antalya kampında basın mensuplarıyla bir araya gelen Asbaşkan Emre Kocadağ, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kocadağ, yaptığı açıklamalarda; ‘ Dünya Kupası arasının sona ermesinin ardından bambaşka bir Beşiktaş sahada olacak. Şenol Hocamız takımı bu verilen arada daha iyi tanıdık, daha çok takıma ısındı diyebilirim. Antalya’da sezonun kalan bölümü adına çok önemli bir kamp dönemi geçirdik. Şu an ligde içinde bulunduğumuz puan durumunun kimseyi aldatmasını istemiyorum. Verilen aranın ardından takımların lige dönüşü çok belirleyici olacak. Transfer konusunda ise taraftarlarımızın bir endişesi olmasın. Hocamız ile sürekli temas halindeyiz, kafamızda yaklaşan transfer dönemi öncesinde bazı hamleler var. ‘ ifadelerini kullandı.