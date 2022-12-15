Lige verilen arayı Antalya’daki kamp çalışmasıyla birlikte geçiren Beşiktaş’ta oynanan hazırlık maçlarında alınan galibiyetler yüzleri güldürüyor. Sezonun kalan bölümünde arka arkaya galibiyetler alarak şampiyonluk yarışında daha iddialı bir konuma gelmek isteyen Beşiktaş, hazırlıklarını bu kapsamda sürdürdü.
SPOR
15 Aralık 2022 - 18:02
Beşiktaş'ta Asbaşkan Emre Kocadağ'dan sürpriz transfer açıklaması
Beşiktaş’ta Antalya kampında mikrofonların başına geçen Emre Kocadağ ligdeki şampiyonluk ihtimalleri, Şenol Güneş ve transfer dönemi hakkında açıklamalarda bulundu.
SPOR
15 Aralık 2022 - 18:02
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