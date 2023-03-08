Beşiktaş’ta Başakşehir maçı öncesi Şenol Güneş’ten Maxim kararı













Maxim ilk 11’e geçiyor!

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından ligden çekilen Gaziantep FK’dan sezon sonuna kadar Beşiktaş’a kiralık olarak transfer olan Alexandru Maxim taraftarları heyecanlandıran bir hamle olmuştu.Geçtiğimiz hafta Dolmabahçe’de oynanan Ankaragücü karşılaşmasının da son bölümünde kendisine şans bulan Maxim kısa sürede sergilediği performansla hocasının gözüne girmeyi başardı.Spor Toto Süper Lig’de bu hafta Medipol Başakşehir deplasmanına konuk olacak olan Beşiktaş’ta tecrübeli teknik adam Şenol Güneş’in Rumen yıldızına ilk 11’de forma şansı vermesi bekleniyor. Maxim ile hafta boyunca özel olarak ilgilenen Şenol Güneş’in oyuncusuna duyduğu güveni dile getirdiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. 32 yaşındaki Rumen futbolcu bu sezon Beşiktaş’a imza atmadan önce Gaziantep FK formasıyla tüm kulvarlarda toplam 26 karşılaşmada forma giyme şansı yakalarken, bu müsabakalarda 5 gol ve 10 asistlik bir katkı sağlamıştı.