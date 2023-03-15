SPOR
15 Mart 2023 - 16:30

Beşiktaş'ta dananın kuyruğu koptu! Şenol Güneş'in favorisi resti çekti: Taraftarlara beklenmeyen ayrılık sürprizi!

Beşiktaş kulübü üzerinden son dakika haberleri yaşanmaya devam ederken Süper Lig'de yoluna Şenol güneş yönetiminin devam ettiği siyah beyazlı takım yeni planları açıklandı. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in göz bebeği olan yıldız isimden flaş karar geldi.

SPOR
15 Mart 2023 - 16:30
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Beşiktaş'ta dananın kuyruğu koptu! Şenol Güneş'in favorisi resti çekti: Taraftarlara beklenmeyen ayrılık sürprizi!
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Spor haberleri üzerinden son dakika kararları verilirken geçtiğimiz sezonun son haftalarında Beşiktaş'tan gelen Valerien Ismael, takım üzerinden uzun süre kalmamasıyla Fransız çalıştırıcıyla başlayan takım kendini Şenol Güneş'e emanet etti. Beşiktaş'ı iki defa şampiyonluğa sürükleyen başarılı isim Güneş'ten tekrardan şampiyonluk beklentileri oluştu.

Devre kadro üzerinden başarılı isimlerle yollarını birleştiren Beşiktaş, devre arasında yeni imzalar atmaya hazırlandı. Gelecek sezonda hamleleri üzerinden çalışmalar başlarken takıma Omar Colley, Onur Bulut, Gadziahmetovic ve Maxim gibi önemli isimler dahil oldu. Transfer süreci devam ederken yükselişe geçen takım Süper Lig'de 46 puan ile 3. sırada yerini aldı.



Gedson fernandes

O İSİM RESMEN DEĞER KAZANDI

Şenol Güneş yönetiminde takımın vazgeçilmezi haline gelen Fernandes, Avrupa'nın önemli kulüplerin dikkatini çekerken teklifler gelmeye başladı. Portekizli yıldız Gedson'a Premier Lig'den teklifler gelirken sezon başı siyah beyazlı takımın 2026 yılına kadar sözleşme imzalamasıyla devreye Crystal Palace takımının gireceği bilgisi geldi. Henüz 24 yaşındaki topçu 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği bilgisi verildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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