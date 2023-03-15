Beşiktaş'ta dananın kuyruğu koptu! Şenol Güneş'in favorisi resti çekti: Taraftarlara beklenmeyen ayrılık sürprizi!

Spor haberleri üzerinden son dakika kararları verilirken geçtiğimiz sezonun son haftalarında Beşiktaş'tan gelen Valerien Ismael, takım üzerinden uzun süre kalmamasıyla Fransız çalıştırıcıyla başlayan takım kendini Şenol Güneş'e emanet etti. Beşiktaş'ı iki defa şampiyonluğa sürükleyen başarılı isim Güneş'ten tekrardan şampiyonluk beklentileri oluştu.
Devre kadro üzerinden başarılı isimlerle yollarını birleştiren Beşiktaş, devre arasında yeni imzalar atmaya hazırlandı. Gelecek sezonda hamleleri üzerinden çalışmalar başlarken takıma Omar Colley, Onur Bulut, Gadziahmetovic ve Maxim gibi önemli isimler dahil oldu. Transfer süreci devam ederken yükselişe geçen takım Süper Lig'de 46 puan ile 3. sırada yerini aldı.