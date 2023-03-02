Beşiktaş'ta dengeler değişti! 7 oyuncunun fişi sezon ortasında çekildi







Güneş gelecek sezon için kadro kurmaya başladı





Cenk Tosun kalan tek oyuncu





Bu kararın alınmasına ne sebep oldu?

Bu oyuncuların biletlerini kesme kararı muhtemelen sahadaki performanslarından kaynaklanıyor. Beşiktaş bu sezon bazı etkileyici sonuçlar alsa da bazı hayal kırıklığı yaratan performanslar da oldu. Güneş'in bu oyuncuların takımın başarısına yeterince katkıda bulunmadığını ve değişiklik yapılması gerektiğini düşünmesi mümkün.

Bu Beşiktaş için ne anlama geliyor?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in sezon bitmeden takımın mevcut kadrosundan yedi oyuncunun biletini kesme kararı aldığı bildirildi. Kararın, takımın son dönemde yaşadığı puan kayıpları ve yönetim ile Güneş arasında yapılan toplantı sonrasında alındığı öğrenildi. Beşiktaş şu ana kadar karışık bir sezon geçirdi. Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından takımın performansında bir yükseliş yaşandı. Ancak takımın son dönemde yaşadığı puan kayıpları hem yönetimin hem de Güneş'in sabrını taşırdı.Takımın son dönemde yaşadığı sıkıntılara karşılık Şenol Güneş'in gelecek sezonun kadrosunu kurmaya başladığı söyleniyor. Mevcut kadrodan 7 oyuncunun biletini şimdiden kesen deneyimli çalıştırıcı, yönetimle yaptığı toplantıda bu isimleri tek tek belirtti.Beşiktaş'ın sezon sonunda ayrılacak oyuncuların yerini doldurması gerekecek. Takımın bu pozisyonları doldurmak için kimi getireceği şu an için belirsiz ancak Şenol Güneş şüphesiz gelecek sezon takımın gelişmesine yardımcı olabilecek oyuncular arayacak. Kısa vadede takımın mevcut sezonu iyi bir şekilde bitirmeye odaklanması gerekecek. Takım şu anda Türkiye Süper Ligi'nde ikinci sırada yer alıyor ve hala şampiyonluk şansı var. Ancak bu hedefe ulaşmak istiyorlarsa sezonun kalan maçlarında performanslarını geliştirmeleri gerekecek.