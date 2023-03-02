Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in sezon bitmeden takımın mevcut kadrosundan yedi oyuncunun biletini kesme kararı aldığı bildirildi. Kararın, takımın son dönemde yaşadığı puan kayıpları ve yönetim ile Güneş arasında yapılan toplantı sonrasında alındığı öğrenildi. Beşiktaş şu ana kadar karışık bir sezon geçirdi. Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından takımın performansında bir yükseliş yaşandı. Ancak takımın son dönemde yaşadığı puan kayıpları hem yönetimin hem de Güneş'in sabrını taşırdı.
SPOR
02 Mart 2023 - 18:15
Beşiktaş'ta dengeler değişti! 7 oyuncunun fişi sezon ortasında çekildi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş sezon bitmeden yedi oyuncunun biletini kesti
SPOR
02 Mart 2023 - 18:15
TAKİP ET
Cenk Tosun kalan tek oyuncuBeşiktaş'ın sezon sonunda ayrılacak oyuncuların yerini doldurması gerekecek. Takımın bu pozisyonları doldurmak için kimi getireceği şu an için belirsiz ancak Şenol Güneş şüphesiz gelecek sezon takımın gelişmesine yardımcı olabilecek oyuncular arayacak. Kısa vadede takımın mevcut sezonu iyi bir şekilde bitirmeye odaklanması gerekecek. Takım şu anda Türkiye Süper Ligi'nde ikinci sırada yer alıyor ve hala şampiyonluk şansı var. Ancak bu hedefe ulaşmak istiyorlarsa sezonun kalan maçlarında performanslarını geliştirmeleri gerekecek.
EDİTÖR