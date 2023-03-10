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10 Mart 2023 - 14:47

Beşiktaş'ta deprem! Hoca gözünün yaşına bakmadı: O ismin fişini çekti!

Beşiktaş taraftarını epey şaşırtan bir ayrılık geliyor! Peki Şenol Güneş hangi ismi takımdan gönderiyor? Tüm detaylar haberimizde.

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10 Mart 2023 - 14:47
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Beşiktaş'ta deprem! Hoca gözünün yaşına bakmadı: O ismin fişini çekti!


Şenol Güneş tarafından bomba bir haber geldi! O ismi takımdan gönderiyor! Peki hangi isim hangi sebeple takımdan ayrılıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞENOL GÜNEŞ O İSMİ GÖNDERİYOR

Transfer dönemi süreci devam ederken Beşiktaş'ın All Nassr takımından Vincent Aboubakar, Konyaspor takımından Amir Hadizahmetovic, Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim, Kayserispor takımından Onur Bulut ve Sampdoria takımından Omar Colley ile anlaşma sağlandığı bildirilmişti. Beşiktaş taraftarı yeni gelen isimlerin yanında takımdan ayrılacak isimleri de merakla beklerken Şenol Güneş'den beklenmeyen bir hamle geldi. 



Ersin Destanoğlu Beşiktaş'tan Gidiyor

Ekim ayında dört senelik anlaşma imzalayan Ersin Destanoğlu takımdan gönderiliyor. Mert Günok'un arkasında kaldığı düşünülen ve son olarak 11. haftada Hatayspor maçında sahaya çıkan Ersin Destanoğlu için gelen teklifler değerlendirilecek. Ersin Destanoğlu Beşiktaş'a geldiği günden itibaren toplam 97 maça çıktı ve 116 gol yedi. 32 maçta ise gol kurtardı. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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