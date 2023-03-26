Beşiktaş'ta derbide gözler Ghezzal'da













Kartal derbide Ghezzal ile kanatlanacak

Spor Toto Süper Lig'e verilen Milli aranın ardından Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı derbi karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılarda Milli Takım dışında olan futbolcularla birlikte hazırlıklar Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Şenol Güneş önderliğinde sürdürürken, yapılan hazırlıklarda en çok dikkat çeken isimlerden birisi de sakatlığını yeni atlatan Rachid Ghezzal oldu.Sakatlığını atlatmasının ardından İstanbulspor maçında ilk kez sahada uzun bir süre geçiren Ghezzal, yaklaşık olarak 65 dakika sahada kalmıştı. Sakatlığını tam anlamıyla atlatan Ghezzal'ın Fenerbahçe derbisinde sahada ilk 11'de olması bekleniyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de yakından ilgilendiği Rachid Ghezzal ile duran toplar ve akan oyunda sahada nasıl bir rol alması gerektiği konusunda yakından ilgilendiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.