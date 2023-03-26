Spor Toto Süper Lig'e verilen Milli aranın ardından Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı derbi karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılarda Milli Takım dışında olan futbolcularla birlikte hazırlıklar Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Şenol Güneş önderliğinde sürdürürken, yapılan hazırlıklarda en çok dikkat çeken isimlerden birisi de sakatlığını yeni atlatan Rachid Ghezzal oldu.
SPOR
26 Mart 2023 - 23:40
Beşiktaş'ta derbide gözler Ghezzal'da
Beşiktaş'ta yaklaşan Fenerbahçe derbisi öncesinde gözler Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'a çevrildi. Siyah beyazlılarda yapılan antrenmanlar Şenol Hoca, Ghezzal ile yakından ilgileniyor.
SPOR
26 Mart 2023 - 23:40