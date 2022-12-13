Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan Başkan Ahmet Nur Çebi'ye destek geldi













Çebi'ye destek verdi!

Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, Asbaşkan Emre Kocadağ gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ''İleride Beşiktaş Başkan Adayı olmayı düşünüyor musunuz?'' sorusuna da yanıt verdi. Beşiktaş Başkanlığı her genel kurul üyesinin hayalidir diyen Emre Kocadağ, Başkan Ahmet Nur Çebi ile çalışmaktan son derece mutlu olduğunu da belirtti. Daha geçen Mayıs ayında yeniden göreve seçildiklerini söyleyen Kocadağ, önümüzde daha 2 yıldan fazla bir süre var dedi.Beşiktaş'a hizmet etmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyleyen Emre Kocadağ, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş için şans olduğunu belirtti. Her ne kadar Siyah-Beyazlı camiada erken seçim dedikoduları olsa da, tüzük gereği başkan Çebi'nin 2025'te de aday olabileceğini seçildiği takdirde 2028'e kadar Başkan olabileceğini söylen Emre Kocadağ, ''Sayın Başkan ne zaman benden bu kadar der, camianın da bize ihtiyacı söz konusu olursa sorumluluktan kaçmayız'' dedi.