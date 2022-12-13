Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, Asbaşkan Emre Kocadağ gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ''İleride Beşiktaş Başkan Adayı olmayı düşünüyor musunuz?'' sorusuna da yanıt verdi. Beşiktaş Başkanlığı her genel kurul üyesinin hayalidir diyen Emre Kocadağ, Başkan Ahmet Nur Çebi ile çalışmaktan son derece mutlu olduğunu da belirtti. Daha geçen Mayıs ayında yeniden göreve seçildiklerini söyleyen Kocadağ, önümüzde daha 2 yıldan fazla bir süre var dedi.
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13 Aralık 2022 - 22:58
Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan Başkan Ahmet Nur Çebi'ye destek geldi
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Beşiktaş Başkan Adaylığı sorusuna da cevap verdi.
SPOR
13 Aralık 2022 - 22:58
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