SPOR
13 Aralık 2022 - 22:58

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan Başkan Ahmet Nur Çebi'ye destek geldi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Beşiktaş Başkan Adaylığı sorusuna da cevap verdi.

SPOR
13 Aralık 2022 - 22:58
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan Başkan Ahmet Nur Çebi'ye destek geldi


Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, Asbaşkan Emre Kocadağ gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ''İleride Beşiktaş Başkan Adayı olmayı düşünüyor musunuz?'' sorusuna da yanıt verdi.

Beşiktaş Başkanlığı her genel kurul üyesinin hayalidir diyen Emre Kocadağ, Başkan Ahmet Nur Çebi ile çalışmaktan son derece mutlu olduğunu da belirtti. Daha geçen Mayıs ayında yeniden göreve seçildiklerini söyleyen Kocadağ, önümüzde daha 2 yıldan fazla bir süre var dedi.



emre Kocadağ Ahmet nur cebi ye destek verdi

Çebi'ye destek verdi!

Beşiktaş'a hizmet etmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyleyen Emre Kocadağ, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş için şans olduğunu belirtti. Her ne kadar Siyah-Beyazlı camiada erken seçim dedikoduları olsa da, tüzük gereği başkan Çebi'nin 2025'te de aday olabileceğini seçildiği takdirde 2028'e kadar Başkan olabileceğini söylen Emre Kocadağ, ''Sayın Başkan ne zaman benden bu kadar der, camianın da bize ihtiyacı söz konusu olursa sorumluluktan kaçmayız'' dedi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Sakatlardan muzdarip olan Fenerbahçe Beko, Olimpiakos karşısında dağıldı...
Sakatlardan muzdarip olan Fenerbahçe Beko, Olimpiakos karşısında dağıldı...
EuroCup'ta Frutti Extra Bursaspor rüzgarı esmeye devam ediyor...
EuroCup'ta Frutti Extra Bursaspor rüzgarı esmeye devam ediyor...
Ünlü yönetmen ve genç oyuncunun aşkı bitti
Ünlü yönetmen ve genç oyuncunun aşkı bitti
Darüşşafaka, Danimarka'dan eli boş dönüyor. Temsilcimiz Bakken Bears'a iki sayı ile kaybetti...
Darüşşafaka, Danimarka'dan eli boş dönüyor. Temsilcimiz Bakken Bears'a...
GABAR’dan petrol müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen açıkladı
GABAR’dan petrol müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen açıkladı
Burak Özçivit'ten özür geldi, yaptığı paylaşımı sildi
Burak Özçivit'ten özür geldi, yaptığı paylaşımı sildi
Hull City'de Dimitris Pelkas şoku! Sakatlığı nedeniyle formasına hasret kalacak
Hull City'de Dimitris Pelkas şoku! Sakatlığı nedeniyle formasına...
Ömer dizisine bomba bir oyuncu daha katıldı
Ömer dizisine bomba bir oyuncu daha katıldı
Ünlü sunucu ödediği hesaba sosyal medyada isyan etti
Ünlü sunucu ödediği hesaba sosyal medyada isyan etti
Ebru Şahin imajını değiştirdi her gören aynı benzetmeyi yaptı
Ebru Şahin imajını değiştirdi her gören aynı benzetmeyi yaptı
Ronaldinho ile Fatih Terim bir araya geldi
Ronaldinho ile Fatih Terim bir araya geldi
Türk mürettebatlı gemiye korsan saldırı
Türk mürettebatlı gemiye korsan saldırı
Galatasaray Lazio mağlubiyetiyle alarm verdi
Galatasaray Lazio mağlubiyetiyle alarm verdi
Kısmetse Olur'un eski yarışmacısından zehir zemberek açıklamalar! Yeni programın sunuculuğu ilk bana teklif edildi dedi
Kısmetse Olur'un eski yarışmacısından zehir zemberek açıklamalar!...
Romain Saiss, Beşiktaşlı yetkililere durumu hakkında bilgi verdi
Romain Saiss, Beşiktaşlı yetkililere durumu hakkında bilgi verdi