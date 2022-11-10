Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş ve ekibi Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarını iyice hızlandırdı. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda kendi sahasında Serik Belediyespor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş yönetimi karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak tur atlarken, Teknik Direktör Şenol Güneş bu karşılaşmada birçok futbolcusuna şans verdi.
SPOR
10 Kasım 2022 - 14:39
Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan kiralık olarak gönderilecek
Sezon başında İstanbulspor'dan Beşiktaş'a transfer olan genç futbolcu Emrecan Uzunhan ile ilgili olarak teknik ekip sürpriz bir karar aldı. Alınan kararın iletilmesiyle birlikte yönetim harekete geçti.
SPOR
10 Kasım 2022 - 14:39
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