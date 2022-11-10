SPOR
10 Kasım 2022 - 14:39

Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan kiralık olarak gönderilecek

Sezon başında İstanbulspor'dan Beşiktaş'a transfer olan genç futbolcu Emrecan Uzunhan ile ilgili olarak teknik ekip sürpriz bir karar aldı. Alınan kararın iletilmesiyle birlikte yönetim harekete geçti.

SPOR
10 Kasım 2022 - 14:39
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Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan kiralık olarak gönderilecek


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş ve ekibi Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarını iyice hızlandırdı.

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda kendi sahasında Serik Belediyespor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş yönetimi karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak tur atlarken, Teknik Direktör Şenol Güneş bu karşılaşmada birçok futbolcusuna şans verdi.



Emrecan Uzunhan kiralık transfer

Genç futbolcu için karar verildi

Sezon başında İstanbulspor'dan transfer edilen genç stoper Emrecan Uzunhan'a da Serik Belediyespor karşılaşmasında forma şansı veren Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından ekibiyle yaptığı görüşme neticesinde futbolcusuyla ilgili kararını verdi.

Emrecan Uzunhan'ın Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde kiralık olarak düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma göndermeye karar veren Şenol Güneş'in aldığı bu kararı Başkan Ahmet Nur Çebi'ye ilettiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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