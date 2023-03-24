Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu pişmanlığı yaşanıyor







Ersin için büyük bir pişmanlık yaşanıyor







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta altyapısında yetişmesinin ardından A takıma kadar yükselmeyi başaran ve siyah beyazlıların 3 kupa birden kazandığı sezonda da kaleyi kapan genç kalecinin gelecek vaad ettiği konuşuluyordu.Siyah beyazlıların uzunca bir süre kaleci arayışına geçmeyeceği, uzun yıllar Ersin Destanoğlu’na kalesini emanet edebileceği konuşulurken, genç kaleci için de Avrupa’dan taliplerin olduğu söyleniyordu.Teknik Direktör Şenol Güneş’in bu sezon takımın başına geçmesiyle birlikte performansında yaşadığı düşüş nedeniyle formayı tecrübeli file bekçisi Mert Günok’a kaptıran Ersin formasına hasret kalmıştı.Beşiktaş yönetiminin 3 kupa kazanılan sezonun ardından genç file bekçisi için Avrupa’dan yapılan yaklaşık 8 Milyon Euro değerindeki teklifleri kabul etmemiş olması nedeniyle bir pişmanlık yaşadığı söyleniyor. Ersin Destanoğlu’nun Avrupa’ya transferi konusunda gelişmelerin yaşanması beklenilirken, sezon sonu için kulübün kapısının bir kez daha çalınması bekleniyor.