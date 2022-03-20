Beşiktaş'ta feci kaza! Kayan araç yayalara çarptı

Beşiktaş Ortaköy’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde kar yağışının akşam saatlerinde bastırmasıyla birlikte Ortaköy'de bazı bölgeler beyaza bürünürken, sürücüler yağan kar sebebiyle zor anlar yaşadı.
Sürücülerin çıkmakta güçlük çektiği bir yolda bekleyen 2 yayaya yokuştan aşağı kayarak hızlı bir şekilde inen araç çarptı. Kayan aracın çarptığı 2 kişi metrelerce havaya savruldu.
Kaza sonrasında olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri intikal ederken yaralılara yapılan ı ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Sürücülerin çıkmakta güçlük çektiği bir yolda bekleyen 2 yayaya yokuştan aşağı kayarak hızlı bir şekilde inen araç çarptı. Kayan aracın çarptığı 2 kişi metrelerce havaya savruldu.
Kaza sonrasında olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri intikal ederken yaralılara yapılan ı ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.