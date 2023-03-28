Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesinde Romain Saiss kararı













Saiss formasına yeniden kavuşuyor

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş, Milli aranın sona ermesiyle birlikte Pazar akşamı Fenerbahçe deplasmanına konuk olmaya hazırlanıyor.Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları Milli takımlarında olan oyuncular dışında tam kadro bir şekilde devam ederken, siyah beyazlılar derbide Kadiköy’den galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.Sezonun devre arasında stoper hattına İtalyan ekibi Sampdoria’dan Omar Colley’i transfer eden siyah beyazlılarda, Colley ilk maçlardan Romain Saiss’ı keserek stoperde Tayyip Talha Sanuç’un yeni partneri haline gelmişti.Romain Saiss’ın son haftalarda formasını yeni transfer Colley’e kaptırmasıyla birlikte Fenerbahçe derbisinde de ilk 11’de forma şansı bulamaması ön görülürken, yıldız isim Milli arada Fas formasıyla ortaya koyduğu performansla ibreyi tersine çevirmeyi başardı. Fas formasıyla Milli arada oldukça etkileyici bir performans sergileyen Romain Saiss’ın Fenerbahçe derbisine ilk 11’de başlaması planlanırken, Saiss’ın savunmadaki partnerinin ise Tayyip Talha Sanuç olmasına kesin gözüyle bakılıyor.