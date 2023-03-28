Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesinde Romain Saiss kararı

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş, Milli aranın sona ermesiyle birlikte Pazar akşamı Fenerbahçe deplasmanına konuk olmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları Milli takımlarında olan oyuncular dışında tam kadro bir şekilde devam ederken, siyah beyazlılar derbide Kadiköy’den galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Sezonun devre arasında stoper hattına İtalyan ekibi Sampdoria’dan Omar Colley’i transfer eden siyah beyazlılarda, Colley ilk maçlardan Romain Saiss’ı keserek stoperde Tayyip Talha Sanuç’un yeni partneri haline gelmişti.