Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde kale Ersin Destanoğlu'na emanet!







Kalede kimin oynayacağı merak ediliyordu!







Beşiktaş yarın akşam taraftarı önünde oynayacağı derbi karşılaşmasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etmeye hazırlanıyor. Fransız teknik adam Valerien Ismael'in nasıl bir kadro tercihi yapacağı merak içerisinde beklenirken, siyah beyazlılarda forma giyecek olan isimler netleşmeye başladı.Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda özellikle de kaleci konusunda bir türlü istikrar sağlanamamıştı. Valerien Ismael, geride kalan haftalarda Emre Bilgin ve Ersin Destanoğlu'na forma şansları vermişti. Fransız çalıştırıcının Fenerbahçe ile oynayacakları derbi karşılaşmasında kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet edeceği öğrenildi.