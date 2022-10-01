SPOR
01 Ekim 2022 - 13:23

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde kale Ersin Destanoğlu'na emanet!

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde siyah beyazlılarda forma giyecek olan isimler netleşmeye başladı. Valerien Ismael kaleyi Ersin'e emanet edecek.

SPOR
01 Ekim 2022 - 13:23
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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde kale Ersin Destanoğlu'na emanet!


Beşiktaş yarın akşam taraftarı önünde oynayacağı derbi karşılaşmasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etmeye hazırlanıyor.  Fransız teknik adam Valerien Ismael'in nasıl bir kadro tercihi yapacağı merak içerisinde beklenirken, siyah beyazlılarda forma giyecek olan isimler netleşmeye başladı.

Derbide Ersin oynayacak

Kalede kimin oynayacağı merak ediliyordu!



Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda özellikle de kaleci konusunda bir türlü istikrar sağlanamamıştı. Valerien Ismael, geride kalan haftalarda Emre Bilgin ve Ersin Destanoğlu'na forma şansları vermişti. 

Fransız çalıştırıcının Fenerbahçe ile oynayacakları derbi karşılaşmasında kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet edeceği öğrenildi.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
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