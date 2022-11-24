SPOR
24 Kasım 2022 - 22:26

Beşiktaş'ta Francisco Montero krizi! İspanyol futbolcu takımdan ayrılmayı kabul etmiyor

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in kiralık olarak takımdan ayrılmasını istediği Francisco Montero'da pürüz çıktı. İspanyol futbolcu takımdan ayrılmak istemediğini yönetime iletti.

SPOR
24 Kasım 2022 - 22:26
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Beşiktaş'ta Francisco Montero krizi! İspanyol futbolcu takımdan ayrılmayı kabul etmiyor


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde oldukça ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Takıma geçtiğimiz haftalarda Valerien Ismael'in yerine dahil olan Şenol Güneş'in yönetime sunduğu raporda genç stoper Montero'nun kiralık olarak takımdan ayrılmasının gelişimi açısından daha iyi olacağını söylemesinin ardından transfer için harekete geçilmişti.



Sezonun kalan bölümünde İspanyol futbolcuyu kadrosunda düşünmeyen Şenol Güneş'in bu isteği üzerine yönetim menajeriyle masaya oturmuştu.

Francisco Montero beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor

Montero takımdan ayrılmak istemiyor!

Francisco Montero'nun kiralık olarak imza atabileceği kulüpler hakkında görüşme gerçekleştirilirken, genç futbolcu görüşmeye damga vurdu.

Beşiktaş yönetiminin menajeriyle yaptığı görüşmeye katılan 23 yaşındaki futbolcunun İstanbul'da olmaktan ve Beşiktaş'ta oynamaktan çok mutlu olduğunu ve bu yüzden takımdan ayrılmayı düşünmediğini söylediği iddia edildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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