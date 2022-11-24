Beşiktaş'ta Francisco Montero krizi! İspanyol futbolcu takımdan ayrılmayı kabul etmiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde oldukça ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Takıma geçtiğimiz haftalarda Valerien Ismael'in yerine dahil olan Şenol Güneş'in yönetime sunduğu raporda genç stoper Montero'nun kiralık olarak takımdan ayrılmasının gelişimi açısından daha iyi olacağını söylemesinin ardından transfer için harekete geçilmişti.
Sezonun kalan bölümünde İspanyol futbolcuyu kadrosunda düşünmeyen Şenol Güneş'in bu isteği üzerine yönetim menajeriyle masaya oturmuştu.