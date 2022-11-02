Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin primi belli oldu













Başkan Çebi galibiyet primini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk karşılaşmasına çıkan Beşiktaş, kendi sahasında Ümraniyespor'u 5-2 ile geçmişti.Ümraniye karşısında alınan galibiyetin ardından siyah beyazlılarda gözler deplasmanda oynanacak olan Galatasaray derbisine çevrildi.Beşiktaş yönetimi Teknik Direktör Şenol Güneş ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından verilecek olan galibiyet primini belirledi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde takım ile görüşen Başkan Ahmet Nur Çebi, futbolcularına Galatasaray deplasmanında galibiyet almaları halinde 75.000 TL prim vereceklerini açıkladı.