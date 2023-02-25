Beşiktaş’ta Georges Kevin N’Koudou ile yollar ayrılabilir! Yönetim menajerinden takım bulmasını istedi













N’Koudou ile yol ayrımına gelindi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta ara transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor. Omar Colley, Alexandru Maxim, Vincent Aboubakar, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic gibi isimleri kadrosuna katarak iddialı hamlelerde bulunan siyah beyazlılarda bu kez bir yol ayrımının yaşanması ön görülüyor.Teknik Direktör Şenol Güneş ile birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde ara transfer döneminde yapılması planlanan son hamlelerle ilgili olarak görüşen Beşiktaş yönetiminin radikal bir karara imza atması bekleniyor.Beşiktaş’a geldiği günden bu yana inişli çıkışlı form grafiğiyle birlikte beklentilerin bir hayli altında kalan Georges Kevin N’Koudou ile yolların ayrılması konusu gündeme tekrardan geldi. Şenol Güneş’in performansından memnun olmadığı futbolcusunu kadrosunda görmeyi düşünmediğini yönetime net bir şekilde ilettiği ortaya çıktı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin hocasının kararını uygulaması beklenirken, Fransız futbolcunun menajerinden oyuncusuna takım bulması istendi. N’Koudou için Suudi Arabistan’dan talipleri olduğu iddia edilirken önümüzdeki hafta içerisine kadar transferin sonuçlanabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ayrıca Beşiktaş yönetiminin N’Koudou ile yolların ayrılmasının ardından transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken, bir kanat oyuncusu transferi yapması bekleniyor.