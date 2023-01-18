Beşiktaş'ta Georges Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor. N'Koudou'dan kulüp bulması istendi













Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkan Ahmet Nur Çebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve Teknik Direktör Şenol Güneş arasında gerçekleştirilen görüşmelerde radikal kararlar alındı. Siyah beyazlı kulübe imza attığı günden bu yana bir türlü istenen çıkışı yakalayamayan, inişli çıkışlı bir form grafiği çizen Georges Kevin N'Koudou ile ilgili olarak Teknik Direktör Şenol Güneş kararını bildirdi.Fransız futbolcuyla ara transfer dönemi içersinde yolların ayrılmasını isteyen Şenol Hoca yerine de mutlaka takviye yapılması gerektiğini bildirdi. 30 Haziran 2023'de sözleşmesi sona erecek olan N'Koudou ile ara transferde yollarını ayırma yönünde karar alan siyah beyazlılar bu kararını yıldız ismin menajerine iletti. N'Koudou'nun ayrılması durumunda bir süredir takip ettiği Aaron Boupendza'ya yönelecek olan siyah beyazlılar Gabonlu yıldızı N'Koudou'nun yerine kadrosuna katmak istiyor.