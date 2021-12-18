Beşiktaş'ta hayal kırıklığı! Bruno Pinheiro gelmekten vazgeçti..

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevinden ayrılması sonrası yeni hoca arayışına giren siyah-beyazlı yönetim Estoril'in çalıştırıcısı Bruno Pinheiro ile bir görüşme sağlamış ve prensipte anlaşıldığını açıklamıştı. Yönetim daha sonra bir duyuru yayınlamış ve duyurusunda Pinheiro'nun İstanbul'a geleceğini ve sözleşme imzalayacağını söylemişti.
Beşiktaş, yeni teknik hocasının gelmesini beklerken Bruno Pinheiro'dan kötü bir haberle karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı kulübün prensip anlaşması yaptığı Bruno Pinheiro, Estoril'in dün gece gerçekleştirdiği karşılaşma sonrası konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve takımından ayrılmayacağını söyledi.
"KONU KAPANDI, BEN BURADA KALIYORUM!"
Beşiktaş'lıların anlaştık dediği ve bugün İstanbul'a gelmesi beklenilen Bruno Pinheiro, şuan çalıştırdığı kulübü Estoril'de kalacağını söyledi. Estoril takımının Famalicao ile oynadığı maç sonrası Beşiktaş konusuna bir açıklık getiren Pinheiro, konuyla ilgili fazla konuşmak istemediğini, Estoril kulüp yönetiminin bununla ilgili detaylı bir açıklama yapacağını söyledi. Kendisinin takımın başında olacağını ve hiçbir yere gitmeyeceğini belirten Pinheiro, bu sözleriyle Beşiktaş'a kapılarını tamamen kapattı.
Beşiktaş, yeni teknik hocasının gelmesini beklerken Bruno Pinheiro'dan kötü bir haberle karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı kulübün prensip anlaşması yaptığı Bruno Pinheiro, Estoril'in dün gece gerçekleştirdiği karşılaşma sonrası konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve takımından ayrılmayacağını söyledi.
"KONU KAPANDI, BEN BURADA KALIYORUM!"
Beşiktaş'lıların anlaştık dediği ve bugün İstanbul'a gelmesi beklenilen Bruno Pinheiro, şuan çalıştırdığı kulübü Estoril'de kalacağını söyledi. Estoril takımının Famalicao ile oynadığı maç sonrası Beşiktaş konusuna bir açıklık getiren Pinheiro, konuyla ilgili fazla konuşmak istemediğini, Estoril kulüp yönetiminin bununla ilgili detaylı bir açıklama yapacağını söyledi. Kendisinin takımın başında olacağını ve hiçbir yere gitmeyeceğini belirten Pinheiro, bu sözleriyle Beşiktaş'a kapılarını tamamen kapattı.