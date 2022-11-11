Beşiktaş'ta Hulk pişmanlığı yaşanıyor













Hulk Brezilya'da fırtına gibi esiyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a transferi imza noktasına kadar gelen ancak sonrasında Türkiye yerine tercihini ülkesi Brezilya'dan yana kullanarak Atletico Minerio'ya imza atan Hulk, Beşiktaş'ı çok pişman etti.Beşiktaş yerine 2020-2021 sezonunda Atletico Minerio'ya bedelsiz bir şekilde imza atan Hulk ilk sezonunda tam 3 kupa birden kazanmayı başardı.Brezilya ekibi Atletico Minerio'da toplamda 114 karşılaşmada süre alan Hulk bu maçlarda 65 gol ve 18 asistlik bir katkı sağlayarak istatistikleri alt üst etmişti. Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin Brezilyalı yıldız Hulk'un transfer edilmemesinin ardından Atletico Minerio'da sergilediği performansın ardından büyük bir pişmanlık yaşadığı öğrenildi.