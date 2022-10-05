Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a sezon başında Standard Liege'den transfer olan Jackson Muleka, sezona oldukça hızlı bir başlangıç yapmayı başarmıştı. Beşiktaş'ta sezon başından bu yana 7 karşılaşmada forma giyme şansı yakalayan Jackson Muleka, attığı 4 gol ile birlikte kariyerine hızlı bir başlangıç yapmayı başarmıştı.
SPOR
05 Ekim 2022 - 22:29
Beşiktaş'ta Jackson Muleka görüşme odasına alındı!
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael'in golcü oyuncusu Jackson Muleka ile özel olarak görüştüğü öğrenildi. Valerien, yaptığı görüşmeyle oyuncusuna beklentilerini açıkladı.
SPOR
05 Ekim 2022 - 22:29
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