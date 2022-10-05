Beşiktaş'ta Jackson Muleka görüşme odasına alındı!













Son haftalarda epey etkisizdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a sezon başında Standard Liege'den transfer olan Jackson Muleka, sezona oldukça hızlı bir başlangıç yapmayı başarmıştı. Beşiktaş'ta sezon başından bu yana 7 karşılaşmada forma giyme şansı yakalayan Jackson Muleka, attığı 4 gol ile birlikte kariyerine hızlı bir başlangıç yapmayı başarmıştı.Son haftalarda performansından bir hayli uzaklaşan geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe derbisinde de etkisiz oyunuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Beşiktaş'ta Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in gerçekleştirilen son antrenmanın ardından Jackson Mulaka ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Muleka'dan beklentisinin çok yüksek olduğunu atlatan Valerien Ismael, kalan haftalarda gol yollarında çok daha fazla etkili olması gerektiğini vurguladığı öğrenildi.