SPOR
05 Ekim 2022 - 22:29

Beşiktaş'ta Jackson Muleka görüşme odasına alındı!

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael'in golcü oyuncusu Jackson Muleka ile özel olarak görüştüğü öğrenildi. Valerien, yaptığı görüşmeyle oyuncusuna beklentilerini açıkladı.

SPOR
05 Ekim 2022 - 22:29
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Beşiktaş'ta Jackson Muleka görüşme odasına alındı!


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a sezon başında Standard Liege'den transfer olan Jackson Muleka, sezona oldukça hızlı bir başlangıç yapmayı başarmıştı.

Beşiktaş'ta sezon başından bu yana 7 karşılaşmada forma giyme şansı yakalayan Jackson Muleka, attığı 4 gol ile birlikte kariyerine hızlı bir başlangıç yapmayı başarmıştı.



Muleka ile özel görüşme

Son haftalarda epey etkisizdi

Son haftalarda performansından bir hayli uzaklaşan geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe derbisinde de etkisiz oyunuyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Beşiktaş'ta Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in gerçekleştirilen son antrenmanın ardından Jackson Mulaka ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Muleka'dan beklentisinin çok yüksek olduğunu atlatan Valerien Ismael, kalan haftalarda gol yollarında çok daha fazla etkili olması gerektiğini vurguladığı öğrenildi.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
İlginizi Çekebilir
Trabzonsporlu Uğuran Çakır'a sürpriz talip! İspanyol ekibi Girona transferi bitirmek istiyor
Trabzonsporlu Uğuran Çakır'a sürpriz talip! İspanyol ekibi Girona transferi bitirmek istiyor
Valerien Ismael kararını verdi! Beşiktaş'ta Javier Montero ile yollar ayrılıyor
Valerien Ismael kararını verdi! Beşiktaş'ta Javier Montero ile yollar ayrılıyor
Galatasaray sezon sonunda Portolu Mehdi Taremi'yi kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray sezon sonunda Portolu Mehdi Taremi'yi kadrosuna katmak istiyor
Eski futbolcu Sinan Engin'den şaşkınlık yaratan bir itiraf geldi: 'Hanım uyurken eve alıyorum!'
Eski futbolcu Sinan Engin'den şaşkınlık yaratan bir itiraf geldi: 'Hanım uyurken eve alıyorum!'
İtalyan medyasından Dries Mertens yorumu!
İtalyan medyasından Dries Mertens yorumu!
Trabzonspor'da Umut Bozok ve Maxi Gomez performanslarıyla göz dolduruyor
Trabzonspor'da Umut Bozok ve Maxi Gomez performanslarıyla göz dolduruyor
Son Haberler
Erdinç Sözer: RFS karşısında kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz
Erdinç Sözer: RFS karşısında kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz
Trabzonsporlu Uğuran Çakır'a sürpriz talip! İspanyol ekibi Girona transferi bitirmek istiyor
Trabzonsporlu Uğuran Çakır'a sürpriz talip! İspanyol ekibi Girona...
Valerien Ismael kararını verdi! Beşiktaş'ta Javier Montero ile yollar ayrılıyor
Valerien Ismael kararını verdi! Beşiktaş'ta Javier Montero ile yollar...
Galatasaray sezon sonunda Portolu Mehdi Taremi'yi kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray sezon sonunda Portolu Mehdi Taremi'yi kadrosuna katmak istiyor
EYT'de yeni gelişme! 'Emekli olacak kişi sayısı belirlendi mi?' sorusuna yanıt verildi! 36 ay detayı ortaya çıktı..
EYT'de yeni gelişme! 'Emekli olacak kişi sayısı belirlendi mi?' sorusuna...
Eski futbolcu Sinan Engin'den şaşkınlık yaratan bir itiraf geldi: 'Hanım uyurken eve alıyorum!'
Eski futbolcu Sinan Engin'den şaşkınlık yaratan bir itiraf geldi:...
Biber dolması yaparken lezzet katan ve dağılmasını önleyen önemli mutfak sırrı!
Biber dolması yaparken lezzet katan ve dağılmasını önleyen önemli...
6 aydır flört ettiği adamın aslında bir kadın olduğu ortaya çıktı!
6 aydır flört ettiği adamın aslında bir kadın olduğu ortaya çıktı!
AKP ve MHP tarafından hazırlanan düzenlemeyle sosyal medyada tüm taşlar yerinden oynayacak!
AKP ve MHP tarafından hazırlanan düzenlemeyle sosyal medyada tüm taşlar...
İtalyan medyasından Dries Mertens yorumu!
İtalyan medyasından Dries Mertens yorumu!
Trabzonspor'da Umut Bozok ve Maxi Gomez performanslarıyla göz dolduruyor
Trabzonspor'da Umut Bozok ve Maxi Gomez performanslarıyla göz dolduruyor
AEK Larnaca'dan Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklama! Kadiköy'de tarih yazmak istiyoruz...
AEK Larnaca'dan Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklama! Kadiköy'de...
Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İlk tatil ne zaman başlıyor, okul ne zaman kapanacak? 2022-2023 okul tatil günleri kararlaştırıldı!
Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İlk tatil ne zaman...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak bir adım! 'O vergiler kaldırılacak' ifadeleri vatandaşta ÖTV'de indirim beklentisi oluşturdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak bir adım! 'O vergiler...
Ajda Pekkan 3 saatlik konserine 3 kostümle geldi!
Ajda Pekkan 3 saatlik konserine 3 kostümle geldi!