Beşiktaş’ta Jackson Muleka için son şans İstanbulspor maçı







Şenol Hoca son bir şans verecek







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’a sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen Jackson Muleka, büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Sezonun ilk haftalarına iyi bir başlangıç yapan Muleka, ilerleyen haftalarda ise performansında büyük bir düşüş yaşamıştı.Teknik Direktör Şenol Güneş’in geçtiğimiz haftalarda oyuncusu Muleka ile geçen hafta bir görüşme gerçekleştirdiği ve ardından oyuncusu için özel bir antrenman programı hazırlattığı öğrenildi.Muleka’ya Süper Lig’de bu hafta oynayacakları İstanbulspor karşılaşmasında ilk 11’de şans vermesi beklenen tecrübeli teknik adamın oyuncusuna vereceği bu şansı iyi değerlendirmesi gerektiğini söylediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. 23 yaşındaki Kongolu futbolcu sezon başından bu yana lig ve Türkiye Kupası’nda Beşiktaş formasıyla toplamda 24 karşılaşmada forma giyme şansı yakalarken, bu müsabakalarda 5 gol ve 1 asistlik katkıyla oynamıştı.