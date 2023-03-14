SPOR
14 Mart 2023 - 09:57

Beşiktaş'ta Jackson Muleka için son şans İstanbulspor maçı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in Süper Lig’de oynayacakları İstanbulspor karşılaşmasında Jackson Muleka’ya son bir şans vereceği iddia edildi. Takımdaki geleceği performansına bağlı.

SPOR
14 Mart 2023 - 09:57
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Beşiktaş’ta Jackson Muleka için son şans İstanbulspor maçı


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’a sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen Jackson Muleka, büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Sezonun ilk haftalarına iyi bir başlangıç yapan Muleka, ilerleyen haftalarda ise performansında büyük bir düşüş yaşamıştı.

Şenol Hoca son bir şans verecek

Teknik Direktör Şenol Güneş’in geçtiğimiz haftalarda oyuncusu Muleka ile geçen hafta bir görüşme gerçekleştirdiği ve ardından oyuncusu için özel bir antrenman programı hazırlattığı öğrenildi.



muleka için son şans

Muleka’ya Süper Lig’de bu hafta oynayacakları İstanbulspor karşılaşmasında ilk 11’de şans vermesi beklenen tecrübeli teknik adamın oyuncusuna vereceği bu şansı iyi değerlendirmesi gerektiğini söylediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

23 yaşındaki Kongolu futbolcu sezon başından bu yana lig ve Türkiye Kupası’nda Beşiktaş formasıyla toplamda 24 karşılaşmada forma giyme şansı yakalarken, bu müsabakalarda 5 gol ve 1 asistlik katkıyla oynamıştı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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