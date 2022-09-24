YAŞAM
24 Eylül 2022 - 22:11

Beşiktaş'ta kadın sürücünün yol vermediği ambulansın şoförü konuştu

Beşiktaş'ta solunum yetmezliği yaşayan hastayı hastaneye yetiştirmek için ters yöne giren ambulansın önü bir kadın sürücü tarafından kesildi. Hastayı yetiştirmek için mecburen ters yöne girdiğini söyleyen ambulans şoförü, “Kadın sürücünün duyarsızlığı yüzünden belki de hastamız hayatını kaybedebilirdi” dedi.

YAŞAM
24 Eylül 2022 - 22:11
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Beşiktaş’ta kadın sürücünün yol vermediği ambulansın şoförü konuştu


Beşiktaş'ta 89 yaşındaki bir hastanın solunum rahatsızlığı yaşadığı ihbarını alan sağlık personelleri hızlı bir şekilde adrese gitti. Ekipler ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra hastayı ambulansa bindirerek yola çıktı. Edinilen bilgiye göre, ambulans şoförü hastayı ilk olarak hastaneye yetiştirmek için ters yöne girdi. O esnada karşı yönden gelen bir kadın sürücü, ambulansın ters yönden gitme hakkı olmadığını söyleyerek, ambulansın içindeki ekiple tartıştı.

Yunus Emre Şeker

 



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