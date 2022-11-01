SPOR
01 Kasım 2022 - 16:39

Beşiktaş'ta kale artık Mert Günok'a emanet!

Beşiktaş'ta göreve yeni başlayan Şenol Güneş'in aldığı flaş karar haftaya damga vurmuştu. Uzunca bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Mert Günok kadroya geri döndü.

SPOR
01 Kasım 2022 - 16:39
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Beşiktaş'ta kale artık Mert Günok'a emanet!


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta oynanan Ümraniyespor maçında uzunca bir süredir yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Mert Günok sergilediği performansla dikkatleri çekmişti.

Kale artık tecrübeli eldivene emanet

Teknik Direktör Şenol Güneş'in antrenmanlarda çok beğendiği, diğer kalecilerine göre ayakları daha iyi olduğu ve oyunu daha iyi kurduğunu düşündüğü Mert Günok'a formayı ilk maçtan teslim etmesi büyük bir şaşkınlık yaratmıştı.



mert günok beşiktaş

Önümüzdeki haftalarda da Teknik Direktör Şenol Güneş'in kaleci tercihinde ilk olarak Mert Günok'a görev vereceği öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
İlginizi Çekebilir
Galatasaray'a derbi öncesi müjde!
Galatasaray'a derbi öncesi müjde!
Şenol Güneş, Tayyip Talha Sanuç'a hayran kaldı
Şenol Güneş, Tayyip Talha Sanuç'a hayran kaldı
Juan Mata: Son haftalarda çok gol kaçırıyoruz
Juan Mata: Son haftalarda çok gol kaçırıyoruz
Galatasaray'da Okan Buruk, Nicolas Raskin'i istedi
Galatasaray'da Okan Buruk, Nicolas Raskin'i istedi
Cyle Larin'in büyük hayal kırıklığı!
Cyle Larin'in büyük hayal kırıklığı!
Şenol Güneş, Cenk Tosun Weghorst ikilisini bozmayacak!
Şenol Güneş, Cenk Tosun Weghorst ikilisini bozmayacak!
Son Haberler
Galatasaray'a derbi öncesi müjde!
Galatasaray'a derbi öncesi müjde!
Fiili hizmet süresi zammı nedir? Fiili hizmet süresi zammından kimler yararlanabilir?
Fiili hizmet süresi zammı nedir? Fiili hizmet süresi zammından kimler...
Ortaöğretim başarı puanı nedir, ne anlama gelir, ne işe yarar? Ortaöğretim başarı puanı nasıl öğrenilir? Ortaöğretim başarı puanı hesaplama yöntemleri
Ortaöğretim başarı puanı nedir, ne anlama gelir, ne işe yarar? Ortaöğretim...
FED Kasım 2022 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı sonrası altın, dolar ne olur?
FED Kasım 2022 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı sonrası...
31 Aralık 2022 resmi tatil mi, okullar kapalı mı? 31 Aralık 2022 tatil olan kurumlar
31 Aralık 2022 resmi tatil mi, okullar kapalı mı? 31 Aralık 2022 tatil...
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un transfer ısrarı!
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un transfer ısrarı!
10 Kasım 2023 Cuma resmi tatil mi? 10 Kasım 2023 Cuma günü bankalar, okullar, hastaneler açık mı? 10 Kasım 2023 Cuma günü açık olan kurumlar
10 Kasım 2023 Cuma resmi tatil mi? 10 Kasım 2023 Cuma günü bankalar,...
Şenol Güneş, Tayyip Talha Sanuç'a hayran kaldı
Şenol Güneş, Tayyip Talha Sanuç'a hayran kaldı
19 Mayıs 2023 Cuma resmi tatil mi? 19 Mayıs 2023 Cuma günü bankalar, okullar, hastaneler açık mı? 19 Mayıs 2023 Cuma günü açık olan kurumlar
19 Mayıs 2023 Cuma resmi tatil mi? 19 Mayıs 2023 Cuma günü bankalar,...
2 Mayıs tatil mi? 2 Mayıs’ta okullar, bankalar açık mı? 2 Mayıs’ta açık olan kurumlar
2 Mayıs tatil mi? 2 Mayıs’ta okullar, bankalar açık mı? 2 Mayıs’ta...
Öğretmenlere, devlet çalışanlarına 24 Nisan tatil mi? 24 Nisan'da bankalar, PTT’ler açık mı, memurlar tatil mi? 24 Nisan'da açık olan kurumlar
Öğretmenlere, devlet çalışanlarına 24 Nisan tatil mi? 24 Nisan'da...
Kira gelir beyannamesi cezası nedir, ne kadar ödenir? Kira gelir beyanı tarihleri 2022
Kira gelir beyannamesi cezası nedir, ne kadar ödenir? Kira gelir beyanı...
Yavuz Sultan Selim köprü geçiş ücretleri ne kadar? 3. köprü 2022 araçlara göre geçiş ücretleri
Yavuz Sultan Selim köprü geçiş ücretleri ne kadar? 3. köprü 2022...
Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ne kadar, sigortasız işçiler ne yapmalı? 2022 sigortasız işçi ihbar hattı
Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ne kadar, sigortasız işçiler...
Toyota Corolla Cross Hybrid 2022 görücüye çıktı! Özellikleri ve Türkiye'ye özel lansman indirimli fiyatı!
Toyota Corolla Cross Hybrid 2022 görücüye çıktı! Özellikleri ve...