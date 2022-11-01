Beşiktaş'ta kale artık Mert Günok'a emanet!







Kale artık tecrübeli eldivene emanet







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta oynanan Ümraniyespor maçında uzunca bir süredir yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Mert Günok sergilediği performansla dikkatleri çekmişti.Teknik Direktör Şenol Güneş'in antrenmanlarda çok beğendiği, diğer kalecilerine göre ayakları daha iyi olduğu ve oyunu daha iyi kurduğunu düşündüğü Mert Günok'a formayı ilk maçtan teslim etmesi büyük bir şaşkınlık yaratmıştı.Önümüzdeki haftalarda da Teknik Direktör Şenol Güneş'in kaleci tercihinde ilk olarak Mert Günok'a görev vereceği öğrenildi.