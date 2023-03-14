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14 Mart 2023 - 10:29

Beşiktaş'ta Masuaku için verilen karar değişti!

Beşiktaş’ta son haftalarda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden biri olan Arthur Masuaku hakkında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Şenol Güneş’in gözüne giren Masuaku takımda kalacak.

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14 Mart 2023 - 10:29
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Beşiktaş’ta Masuaku için verilen karar değişti!


Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United’tan kiralık olarak Beşiktaş kadrosuna katılan Arthur Masuaku sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir form grafiği çizmişti. Kiralık sözleşmesi gereğince bu sezon Beşiktaş’ta 25 resmi karşılaşmada forma giymesi durumunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye gireceği ortaya çıkmıştı.

Beşiktaş’ta sezon başından bu yana 22 resmi karşılaşmada forma giyen Masuaku, 3 karşılaşmada daha forma giyerse 2.2 Milyon Euro’luk satın alma opsiyonu devreye girecek.



MASUAKU BEŞİKTAŞ devam kararı

Masuaku belirsizliği yaşanıyordu!

Zaman zaman yaşadığı sakatlık problemleri, inişli çıkışlı form grafiği nedeniyle Beşiktaş’ın Masuaku’nun sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanmaması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Son haftalarda oyuncusunun sergilediği performanstan memnun kalan Şenol Güneş’in oyuncusuyla yola devam etmeye karar verdiği iddia edildi. Masuaku kalan maçlarda da forma giyecek ve sözleşmesindeki opsiyon maddesi devreye girecek.

Beşiktaş yönetiminin ise İngilizlerle görüşme halinde olduğu ve 2.2 Milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu pazarlık yaparak daha uygun bir rakama indirmeeye çalıştığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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