Beşiktaş’ta Masuaku için verilen karar değişti!













Masuaku belirsizliği yaşanıyordu!

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United’tan kiralık olarak Beşiktaş kadrosuna katılan Arthur Masuaku sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir form grafiği çizmişti. Kiralık sözleşmesi gereğince bu sezon Beşiktaş’ta 25 resmi karşılaşmada forma giymesi durumunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye gireceği ortaya çıkmıştı.Beşiktaş’ta sezon başından bu yana 22 resmi karşılaşmada forma giyen Masuaku, 3 karşılaşmada daha forma giyerse 2.2 Milyon Euro’luk satın alma opsiyonu devreye girecek.Zaman zaman yaşadığı sakatlık problemleri, inişli çıkışlı form grafiği nedeniyle Beşiktaş’ın Masuaku’nun sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanmaması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Son haftalarda oyuncusunun sergilediği performanstan memnun kalan Şenol Güneş’in oyuncusuyla yola devam etmeye karar verdiği iddia edildi. Masuaku kalan maçlarda da forma giyecek ve sözleşmesindeki opsiyon maddesi devreye girecek. Beşiktaş yönetiminin ise İngilizlerle görüşme halinde olduğu ve 2.2 Milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu pazarlık yaparak daha uygun bir rakama indirmeeye çalıştığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.