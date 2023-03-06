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06 Mart 2023 - 23:31

Beşiktaş'ta Mert Günok, Milli Takım'a göz kırpıyor

Beşiktaş'ta sakatlığının ardından formayı kapan tecrübeli file bekçisi Mert Günok, son haftalarda ortaya koyduğu performansla birlikte A Milli Takım kadrosuna davet bekliyor.

SPOR
06 Mart 2023 - 23:31
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Beşiktaş'ta Mert Günok, Milli Takım'a göz kırpıyor


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in görevden ayrılmasının ardından takımın başına Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'ndan formayı kapan Mert Günok, haftalardır ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden birisi haline gelmişti.

Mert Günok son haftalarda oynanan karşılaşmalarda takımını adeta sırtlarken, Ankaragücü karşılaşmasında da baskı yenilen son bölümde yaptığı kurtarışlarla birlikte takımına galibiyeti getiren isim olmuştu.



A Milli Takım'da Teknik Direktör Stefan Kuntz'un da performansını yakından takip ettiği Mert Günok'a Milli davette bulunmasına kesin gözüyle bakılırken, siyah beyazlı taraftarlar da bu noktada kalecisine büyük bir destek veriyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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