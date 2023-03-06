Beşiktaş'ta Mert Günok, Milli Takım'a göz kırpıyor













Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in görevden ayrılmasının ardından takımın başına Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'ndan formayı kapan Mert Günok, haftalardır ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden birisi haline gelmişti. Mert Günok son haftalarda oynanan karşılaşmalarda takımını adeta sırtlarken, Ankaragücü karşılaşmasında da baskı yenilen son bölümde yaptığı kurtarışlarla birlikte takımına galibiyeti getiren isim olmuştu.A Milli Takım'da Teknik Direktör Stefan Kuntz'un da performansını yakından takip ettiği Mert Günok'a Milli davette bulunmasına kesin gözüyle bakılırken, siyah beyazlı taraftarlar da bu noktada kalecisine büyük bir destek veriyor.