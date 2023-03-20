Beşiktaş’ta N’Koudou kadroya alınmamasına isyan etti













Yönetime isyan ederek affını istedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta bu sezon beklentilerin bir hayli altında bir performans sergileyen Georges Kevin N’Koudou, Teknik Direktör Şenol Güneş’in kararıyla kendisine kadroda yer bulamamaya başlamıştı.Zaman zaman düzenlediği basın toplantılarında da bu konuyu gündeme getiren Şenol Güneş, N’Koudou’nun planları arasında yer almadığını söylemişti.N’Koudou ise sürpriz bir şekilde yönetimle bir görüşmede bulunarak kadroda yer almak istediğini, haksız bir şekilde kadro dışı kaldığını belirterek bir görüşme gerçekleştirdi. Siyah beyazlılarda affını isteyen N’Koudou, yönetimle gerçekleştirmiş olduğu görüşmede; ‘ Bana yapılan davranışın bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Antrenörlerime de, takım arkadaşlarıma da, personellere de hiçbir saygısızlığım olmadı bu zamana kadar. Ancak kadroya alınmama durumumla ilgili olarak bana da bir açıklama yapılmadı. Ben bu duruma rağmen çalışmalarımı sürdürmeye devam ediyorum. Kadroya alınmamam konusunda bir sorun var ve bunun çözülmesini istiyorum. ‘ ifadelerini kullandı.