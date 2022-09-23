Beşiktaş, yeni transferi Nathan Redmond'ın sol el tarak kemiğindeki kırık sebebiyle oldukça verimli geçiren bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Siyah-beyazlıların resmi web sitesinden yapılan bilgilendirmede Redmond'un bugün gerçekleşen antrenmanda sakatlanarak sol el tarak kemiğinde kırık tespit ettiği duyuruldu. Başarılı bir osteosentez operasyonu geçirdiği aktarılan İngiliz futbolcunun rehabilitasyon sürecine ise en kısa sürede başlayacağı belirtildi. iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.
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23 Eylül 2022 - 20:41
Beşiktaş'ta Nathan Redmond ameliyat oldu
Beşiktaş, yeni transferi Nathan Redmond'un sol el tarak kemiğinin kırılması sebebiyle oldukça verimli geçiren bir ameliyat geçirdiğini açıkladı. Siyah-beyazlı futbolcunun rehabilitasyon sürecinin de en kısa sürede başlayacağı aktarıldı.
SPOR
23 Eylül 2022 - 20:41
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