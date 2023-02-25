SPOR
25 Şubat 2023 - 20:36

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Antalyaspor maçında ilk 11'e dönüyor

Pazar günü erteleme karşılaşmasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş’ta bir süredir sakatlığı nedeniyle ilk 11’de forma giyemeyen Rachid Ghezzal’ın formasına kavuşacağı öğrenildi.

SPOR
25 Şubat 2023 - 20:36
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Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal, Antalyaspor maçında ilk 11’e dönüyor


Spor Toto Süper Lig’e ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle verilen ara, erteleme karşılaşmalarının oynanmasıyla birlikte son buluyor. Beşiktaş, Pazar günü saat 19:00’da Vodafone Park’ta Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Rachid Ghezzal ilk 11’e geri dönüyor

Antalyaspor maçında Beşiktaş’ın nasıl bir ilk 11’le sahaya çıkacağı merakla beklenirken, Teknik Direktör Şenol Güneş’in kadrosunu netleştirdiği öğrenildi. Siyah beyazlı taraftarlar için yüzleri güldüren haber ise bir süredir yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle ilk 11’de forma giyemeyen Cezayirli yıldızın formasına kavuşacak olması oldu.



Ghezaal beşiktaş antrenman

Teknik Direktör Şenol Güneş’in son antrenmanlarda durumunu yakından takip ettiği Rachid Ghezzal’a Antalyaspor maçında ilk 11’de süre vereceği öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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