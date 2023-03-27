Beşiktaş’ta Saiss, İngiltere’ye geri dönebilir

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta devre arasında takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Romain Saiss’ın transferinde hareketli saatler yaşanmış ancak tecrübeli futbolcunun transferinde beklenen anlaşma sağlanamamıştı.
Saiss hakkında çıkan transfer iddialarını tecrübeli teknik adam Şenol Güneş’te düzenlediği basın toplantısında resmen açıklamıştı.
Sezon sonunda ayrılma ihtimali yükseldi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forrest’ın bir süredir takip ettiği Beşiktaşlı Romain Saiss için teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi.
Beşiktaş’ın tecrübeli savunmacısı için en az 5 Milyon Euro’luk bir bonservis ücreti belirlediği iddia edilirken, İngilizlerin de transferde oldukça ısrarcı olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor. İngiliz ekibi Wolves’tan bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olan Romain Saiss, bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 20 karşılaşmada forma giydi ve 1 asistlik katkı sağladı.