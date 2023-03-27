SPOR
27 Mart 2023 - 21:00

Beşiktaş'ta Saiss, İngiltere'ye geri dönebilir

Beşiktaş’ın tecrübeli yıldızı Romain Saiss’ın transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı yıldızın sezon sonunda İngiltere’ye geri dönebileceği konuşuluyor.

SPOR
27 Mart 2023 - 21:00
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Beşiktaş’ta Saiss, İngiltere’ye geri dönebilir
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta devre arasında takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Romain Saiss’ın transferinde hareketli saatler yaşanmış ancak tecrübeli futbolcunun transferinde beklenen anlaşma sağlanamamıştı.

Saiss hakkında çıkan transfer iddialarını tecrübeli teknik adam Şenol Güneş’te düzenlediği basın toplantısında resmen açıklamıştı.

Sezon sonunda ayrılma ihtimali yükseldi



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forrest’ın bir süredir takip ettiği Beşiktaşlı Romain Saiss için teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi.

ROMAİN SAİSS BEŞİKTAŞ ingiltere transfer

Beşiktaş’ın tecrübeli savunmacısı için en az 5 Milyon Euro’luk bir bonservis ücreti belirlediği iddia edilirken, İngilizlerin de transferde oldukça ısrarcı olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İngiliz ekibi Wolves’tan bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olan Romain Saiss, bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 20 karşılaşmada forma giydi ve 1 asistlik katkı sağladı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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