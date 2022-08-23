Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş'ta ilk 3 hafta itibariyle alınan sonuçlar yüzleri güldürüyor. Son olarak Fatih Karagümrük ile kendi sahasında karşı karşıya gelen Beşiktaş, mücadeleden 4-1'lik net bir galibiyetle ayrılmayı başardı.
SPOR
23 Ağustos 2022 - 16:44
Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın performansı yüzleri güldürüyor
Beşiktaş'ta sezon başında takımdan ayrılması beklenen Salih Uçan, Valerien Ismael'in isteği üzerine takımda kalmıştı. Siyah beyazlılarda takımda kalan Salih Uçan performansıyla göz dolduruyor.
SPOR
23 Ağustos 2022 - 16:44
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