Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın performansı yüzleri güldürüyor













Valerien gitmesine izin vermemişti

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş'ta ilk 3 hafta itibariyle alınan sonuçlar yüzleri güldürüyor. Son olarak Fatih Karagümrük ile kendi sahasında karşı karşıya gelen Beşiktaş, mücadeleden 4-1'lik net bir galibiyetle ayrılmayı başardı.Beşiktaş'ta sezon başında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Salih Uçan, Valerien Ismael'in isteği üzerine takımda kalmıştı. Takımda kalan Salih, sezon başından bu yana sergilediği performansla büyük bir beğeni topladı. Salih Uçan'ın sezon başından bu yana gösterdiği performansla büyük bir beğeni toplamış olması taraftarların da ilgisini çekerken, başarılı futbolcunun formayı bırakmaya niyeti olmadığı gözüküyor...