SPOR
23 Ağustos 2022 - 16:44

Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın performansı yüzleri güldürüyor

Beşiktaş'ta sezon başında takımdan ayrılması beklenen Salih Uçan, Valerien Ismael'in isteği üzerine takımda kalmıştı. Siyah beyazlılarda takımda kalan Salih Uçan performansıyla göz dolduruyor.

SPOR
23 Ağustos 2022 - 16:44
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Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın performansı yüzleri güldürüyor


Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş'ta ilk 3 hafta itibariyle alınan sonuçlar yüzleri güldürüyor.

Son olarak Fatih Karagümrük ile kendi sahasında karşı karşıya gelen Beşiktaş, mücadeleden 4-1'lik net bir galibiyetle ayrılmayı başardı.



Salih Uçan Beşiktaş'ta göze girdi

Valerien gitmesine izin vermemişti

Beşiktaş'ta sezon başında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Salih Uçan, Valerien Ismael'in isteği üzerine takımda kalmıştı. Takımda kalan Salih, sezon başından bu yana sergilediği performansla büyük bir beğeni topladı.

Salih Uçan'ın sezon başından bu yana gösterdiği performansla büyük bir beğeni toplamış olması taraftarların da ilgisini çekerken, başarılı futbolcunun formayı bırakmaya niyeti olmadığı gözüküyor...

EDİTOR
Abidin brt
Abidin brt
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