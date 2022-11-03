Beşiktaş'ta Şenol Güneş Altaylı genç yıldızı istedi







Şenol Hoca o ismi özellikle istedi







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile geçtiğimiz haftalarda anlaşma sağlayan Şenol Güneş, görevine Ümraniyespor karşısında aldığı galibiyetle birlikte başlamıştı.Dünya Kupası nedeniyle liglere verilecek olan arayı bir yenilenme dönemi olarak geçirmek isteyen Beşiktaş'ta aynı zamanda ara transfer dönemi için de çalışmalar başladı.Teknik Direktör Şenol Güneş'in Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimiyle bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştirerek, transfer konusunda görüştüğü öğrenildi.Altay'da forma giyen 21 yaşındaki genç futbolcu Eren Erdoğan'ı isteyen Şenol Güneş, yönetimden transfer görüşmelerinde başlamalarını istedi. Beşiktaş yönetiminin, Altay yetkilileriyle Eren Erdoğan'ın transferi için görüşmelere başladığı öğrenilirken, aynı zamanda Eren'in de transfer için oldukça istekli olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.