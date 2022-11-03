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03 Kasım 2022 - 13:59

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Altaylı genç yıldızı istedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde yönetimden istediği ilk transfer ortaya çıktı.

SPOR
03 Kasım 2022 - 13:59
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş Altaylı genç yıldızı istedi


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile geçtiğimiz haftalarda anlaşma sağlayan Şenol Güneş, görevine Ümraniyespor karşısında aldığı galibiyetle birlikte başlamıştı.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilecek olan arayı bir yenilenme dönemi olarak geçirmek isteyen Beşiktaş'ta aynı zamanda ara transfer dönemi için de çalışmalar başladı.

Şenol Hoca o ismi özellikle istedi



Teknik Direktör Şenol Güneş'in Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimiyle bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştirerek, transfer konusunda görüştüğü öğrenildi.

Eren Erdoğan Beşiktaş iddiası

Altay'da forma giyen 21 yaşındaki genç futbolcu Eren Erdoğan'ı isteyen Şenol Güneş, yönetimden transfer görüşmelerinde başlamalarını istedi.

Beşiktaş yönetiminin, Altay yetkilileriyle Eren Erdoğan'ın transferi için görüşmelere başladığı öğrenilirken, aynı zamanda Eren'in de transfer için oldukça istekli olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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