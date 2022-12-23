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23 Aralık 2022 - 16:21

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Dele Alli hakkında kararını verdi. Alli Ocak ayında ayrılabilir

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Everton’dan bir sezonluğuna kiraladığı Dele Alli için karar verildi. Performansıyla ağır eleştiriler alan İngiliz oyuncu ara transferde ayrılabilir.

SPOR
23 Aralık 2022 - 16:21
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş Dele Alli hakkında kararını verdi. Alli Ocak ayında ayrılabilir


Şanlıurfaspor ile oynanan kupa maçında sadece 29 dakika sahada kalan Dele Alli verilen bu karar sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Dünya Kupası arasında kendini fiziksel ve mental açıdan toplaması beklenen İngiliz yıldızın yerinde saydığı gözlendi.

Devre arasına kadar süre verdi!



Devre arasına kadar oynanacak olan Gaziantep FK, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor ve ertelenen Antalyaspor maçında İngiliz futbolcuya forma şansı verecek olan Şenol Güneş, performansına göre kararını verecek.

dele alli ayrılabilir

Oyuncunun performans bakımından gelişme göstermemesi halinde devre arasında ayrılığı gündeme geldi.

Ayrıca Şenol Güneş'in hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Gaziantep FK maçında Dele Alli'yi yedek olarak başlatması ve orta sahada Josef, Gedson ve Salih'e görev vermesi bekleniyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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