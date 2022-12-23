Beşiktaş'ta Şenol Güneş Dele Alli hakkında kararını verdi. Alli Ocak ayında ayrılabilir







Devre arasına kadar süre verdi!







Şanlıurfaspor ile oynanan kupa maçında sadece 29 dakika sahada kalan Dele Alli verilen bu karar sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadı. Dünya Kupası arasında kendini fiziksel ve mental açıdan toplaması beklenen İngiliz yıldızın yerinde saydığı gözlendi.Devre arasına kadar oynanacak olan Gaziantep FK, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor ve ertelenen Antalyaspor maçında İngiliz futbolcuya forma şansı verecek olan Şenol Güneş, performansına göre kararını verecek.Oyuncunun performans bakımından gelişme göstermemesi halinde devre arasında ayrılığı gündeme geldi. Ayrıca Şenol Güneş'in hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Gaziantep FK maçında Dele Alli'yi yedek olarak başlatması ve orta sahada Josef, Gedson ve Salih'e görev vermesi bekleniyor.