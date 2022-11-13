SPOR
13 Kasım 2022 - 21:15

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'den flaş transfer isteği. Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transfer edilmesini istedi

Siyah beyazlılarda Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde hareketli günler yaşanıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Milli futbolcu Kaan Ayhan ile görüştüğü ortaya çıktı.

SPOR
13 Kasım 2022 - 21:15
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'den flaş transfer isteği. Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transfer edilmesini istedi


Spor Toto Süper Lig'de artık ara transfer dönemi için kısa bir süre kalmışken hareketli günler yaşanmaya başladı. Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda göreve getirilen Teknik Direktör Şenol Güneş'in ekibiyle birlikte başlayacak olan transfer dönemi öncesinde detaylı bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in de göreve gelmesiyle birlikte radikal değişimlerin yaşanması beklenirken, yapılacak olan ilk takviyelerden birinin stoper bölgesine yapılacağı ortaya çıktı.

Kritik telefon görüşmesi transferde etkili oldu



Milli futbolcu Kaan Ayhan'ı gündeme aldığı öğrenilen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in başarılı savunma oyuncusuyla özel olarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

kaan ayhan sassuolo transfer BJK

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan ile Şenol Güneş görüşürken, Milli futbolcunun gerçekleştirilen görüşmeden etkilendiği ve siyah beyazlılara gelmeye istekli olduğu söyleniyor.

Beşiktaş yönetiminin İtalyan kulübünün yetkilileriyle şimdiden görüşmelere başladığı öğrenilirken, Kaan Ayhan transferi için pazarlıkların devam ettiği ve sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
İlginizi Çekebilir
Trabzonspor'a Dorukhan Toköz'den beklenmedik haber. Dorukhan Toköz sezonu kapattı
Trabzonspor'a Dorukhan Toköz'den beklenmedik haber. Dorukhan Toköz sezonu kapattı
Joao Pedro: Takımımı yalnız bırakacağım için üzgünüm
Joao Pedro: Takımımı yalnız bırakacağım için üzgünüm
Bein Sport HD 1 Beşiktaş - Antalyaspor maçını canlı izle
Bein Sport HD 1 Beşiktaş - Antalyaspor maçını canlı izle
S Sport Milan - Fiorentina maçını canlı izle
S Sport Milan - Fiorentina maçını canlı izle
S Sport Roma - Torino maçını canlı izle
S Sport Roma - Torino maçını canlı izle
Maç sonucu: İstanbulspor 0 - 1 Hatayspor
Maç sonucu: İstanbulspor 0 - 1 Hatayspor
Son Haberler
Ay sonunu getiremeyenlere TEB'den 17.000 TL nakit ödeme! Başvurular devam ediyor hemen hesapta
Ay sonunu getiremeyenlere TEB'den 17.000 TL nakit ödeme! Başvurular...
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı güzelliğine güzellik kattı! Afra Saraçoğlu'nun mini pozlarına ünlü isimlerden iltifat yağmuru geldi! Saraçoğlu'nun çok konuşulan mini pozları
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı güzelliğine güzellik kattı! Afra Saraçoğlu'nun...
Bahadır Benjamin Bingöl kimdir, nereli, yaşı kaç? Bahadır Benjamin Bingöl biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Bahadır Benjamin Bingöl kimdir, nereli, yaşı kaç? Bahadır Benjamin...
Trabzonspor'a Dorukhan Toköz'den beklenmedik haber. Dorukhan Toköz sezonu kapattı
Trabzonspor'a Dorukhan Toköz'den beklenmedik haber. Dorukhan Toköz sezonu...
Joao Pedro: Takımımı yalnız bırakacağım için üzgünüm
Joao Pedro: Takımımı yalnız bırakacağım için üzgünüm
Arda Turan kimdir, nereli, yaşı kaç? Arda Turan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Arda Turan kimdir, nereli, yaşı kaç? Arda Turan biyografisi, hayatı...
Bu ilde ev almak hayal! Ruslar işi bozdu: Satılık daireler 4,5 milyon TL birden pahalandı!
Bu ilde ev almak hayal! Ruslar işi bozdu: Satılık daireler 4,5 milyon...
Efsane 3'lü geri dönüyor! Bu habere Kurtlar Vadisi izleyenleri çok sevinecek! Başrol ismi adını tekrar yeni yapımda duyurdu
Efsane 3'lü geri dönüyor! Bu habere Kurtlar Vadisi izleyenleri çok...
Muzaffer İzgü kimdir, nereli, yaşı kaç? Muzaffer İzgü biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Muzaffer İzgü kimdir, nereli, yaşı kaç? Muzaffer İzgü biyografisi,...
Perşembe günü A101'e gidenler bayram edecek! Bu fiyatları bir daha asla göremezsiniz: 200 liraydı 69,5 TL'ye düştü
Perşembe günü A101'e gidenler bayram edecek! Bu fiyatları bir daha...
Promosyon ateşi harlandı! 36 ay devam diyenlere Garanti BBVA şartsız 7.500 TL nakit ödeyecek
Promosyon ateşi harlandı! 36 ay devam diyenlere Garanti BBVA şartsız...
Bein Sport HD 1 Beşiktaş - Antalyaspor maçını canlı izle
Bein Sport HD 1 Beşiktaş - Antalyaspor maçını canlı izle
S Sport Milan - Fiorentina maçını canlı izle
S Sport Milan - Fiorentina maçını canlı izle
Sinan Oğan kimdir, nereli, yaşı kaç? Sinan Oğan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Sinan Oğan kimdir, nereli, yaşı kaç? Sinan Oğan biyografisi, hayatı...
Gülten Dayıoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Gülten Dayıoğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Gülten Dayıoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Gülten Dayıoğlu biyografisi,...