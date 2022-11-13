Beşiktaş'ta Şenol Güneş'den flaş transfer isteği. Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transfer edilmesini istedi







Kritik telefon görüşmesi transferde etkili oldu







Spor Toto Süper Lig'de artık ara transfer dönemi için kısa bir süre kalmışken hareketli günler yaşanmaya başladı. Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda göreve getirilen Teknik Direktör Şenol Güneş'in ekibiyle birlikte başlayacak olan transfer dönemi öncesinde detaylı bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in de göreve gelmesiyle birlikte radikal değişimlerin yaşanması beklenirken, yapılacak olan ilk takviyelerden birinin stoper bölgesine yapılacağı ortaya çıktı.Milli futbolcu Kaan Ayhan'ı gündeme aldığı öğrenilen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in başarılı savunma oyuncusuyla özel olarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan ile Şenol Güneş görüşürken, Milli futbolcunun gerçekleştirilen görüşmeden etkilendiği ve siyah beyazlılara gelmeye istekli olduğu söyleniyor. Beşiktaş yönetiminin İtalyan kulübünün yetkilileriyle şimdiden görüşmelere başladığı öğrenilirken, Kaan Ayhan transferi için pazarlıkların devam ettiği ve sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor.