Beşiktaş'ta Şenol Güneş Fenerbahçeli yıldızın transfer edilmesini istedi







Fenerbahçeli yıldızı istedi!







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda Teknik Direktör Şenol Güneş ile anlaşma sağlanmasının ardından oldukça hareketli günler yaşanmaya başlıyor. Tecrübeli teknik adamı ile görüşen Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarını da hızlandırmış durumda. Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına start veren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş ve Başkan Ahmet Nur Çebi ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı görüşmelerin ardından liste şekillenmeye başladı.Başkan Ahmet Nur Çebi ile özel olarak görüşen Şenol Güneş, Fenerbahçeli yıldızı kadrosunda görmeyi çok istediğini iletti. Sarı lacivertli ekiple sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Miha Zajc'ın kulübüyle yaptığı görüşmeler neticesinde sözleşme uzatma konusu halen bir çözüme ulaşmamışken, Beşiktaş transferde devreye girdi.Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmaması durumunda 28 yaşındaki Sloven oyuncuya talip olacak olan Beşiktaş yönetimi şimdiden menajeri aracılığıyla Miha Zajc ile görüşmelerine başladı. Bu sezon tüm kulvarlarda sarı lacivertli formayla toplamda 11 karşılaşmada süre alan Miha Zajc bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik bir katkı sağlamayı başarmıştı. Zajc, 2018-2019 sezonunda İtalyan ekibi Empoli'den 3.5 Milyon Euro bonservis ücretiyle birlikte Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.