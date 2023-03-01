Beşiktaş’ta Şenol Güneş kadrosunda büyük bir değişime gidecek







Şenol Hoca kadroya neşteri vurdu







Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz haftayı oynadığı erteleme karşılaşmasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak kapatan Beşiktaş’ta maçın son anlarında kaçırılan penaltı moralleri alt üst etmişti.Siyah beyazlılar Antalyaspor karşısında alınan beraberliğin ardından gözünü ligde önümüzdeki günlerde oynayacağı Ankaragücü karşılaşmasına çevirdi. Ankaragücü maçının hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde start veren siyah beyazlılarda tecrübeli teknik adam Şenol Güneş’in kadrosunda radikal kararlar alacağı öğrenildi.Orta saha üçlüsünde köklü bir değişiklik yapacak olan Şenol Güneş, Gedson Fernandes ve Amir Hadziahmetovic’i orta sahanın ortasında, önlerinde ise 10 numara pozisyonunda Alexandru Maxim’i değerlendirecek.