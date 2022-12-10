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10 Aralık 2022 - 17:08

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Rosier ile ilgili kararını verdi! Fransız futbolcu hakkında kritik karar

Beşiktaş'ta liglere Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalar devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Fransız yıldız Valentin Rosier ile ilgili olarak sürpriz karar verdi.

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10 Aralık 2022 - 17:08
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Rosier ile ilgili kararını verdi! Fransız futbolcu hakkında kritik karar


Bu sezon şampiyonluktan başka ihtimal düşünmeyen Beşiktaş'ta bu hedefe yönelik çalışmalar Şenol Güneş önderliğinde devam ediyor.

Siyah-Beyazlılar'da bir yandan transfer çalışmaları hız kazanırken, bir yandan da Şenol Güneş kadrosunda düşünmediği isimleri de belirlemeye başladı. Tecrübeli teknik adam bu doğrultuda Valentin Rosier ile ilgili kararını da verdi.



Beşiktaş'ta bu sezon ortaya koyduğu performansla adeta hayal kırıklığı yaşatan oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Şenol Güneş'in, Beşiktaş yönetimine verdiği raporda Valentin Rosier için “İyi bir teklif gelirse satılsın” dediği öğrenildi. Güneş'in, Fransız sağ beki disiplinsiz olduğu için beğenmediği ifade edildi.

Şenol Hoca kararını verdi

Teknik Direktör Şenol Güneş'in Rosier ile ilgili verdiği bu rapor sonrası Beşiktaş yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

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2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın dönemimde kazanılan şampiyonlukta, büyük katkısı olan Valentin Rosier için Beşiktaş, Portekiz kulübü Sporting Lizbon'a 4 Milyon 800 Bin Euro bonservis bedeli ödemişti.

Beşiktaş’ın 26 yaşındaki Fransız sağ beki bu rakama satması çok zor bir ihtimal olarak görünüyor.

Eğer yönetim en az zararla Rosier’in satışını gerçekleştirebilirse yeni bir sağ bek için transfer çalışmalarına başlayacak.

Valentin Rosier'in kariyeri

Futbola, Fransa Ulusal Ligi takımlarından Rodez'de başlayan Valentin Rosier daha sonra Fransa Ligi ekibi Dijon'a transfer oldu.

3 sezon burada top koşturan Fransız sağ bek daha sonrasında Portekiz Ligi'nin köklü takımlarından Sporting Lizbon'a transfer oldu.

2020-2021 sezonunun Ekim ayında 200 Bin Euro bedel ile Beşiktaş'a kiralanan Valentin Rosier, hem gösterdiği performansla teknik ekipten tam not almış hem de taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Bu sezonun yaz transfer döneminde 4 Milyon 800 Bin Euro karşılığında Sporting Lizbon'dan satın alınan Rosier, bu sezon gösterdiği performansla tatmin etmedi.

Beşiktaş kariyerinde 89 karşılaşmaya çıkan Valentin Rosier bu maçlarda 6 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Fransız sağ bek, Beşiktaş kariyeri boyunca 19 sarı kart, 4 kırmızı kart gördü.

Sağ bekte görev alan Rosier, görev verilmesi halinde sol bek ve orta sahanın sağında da oynayabiliyor.

Güncel piyasa değeri 7 Milyon Euro olan genç sağ bekin, Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitiyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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