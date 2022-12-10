Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Rosier ile ilgili kararını verdi! Fransız futbolcu hakkında kritik karar

Bu sezon şampiyonluktan başka ihtimal düşünmeyen Beşiktaş'ta bu hedefe yönelik çalışmalar Şenol Güneş önderliğinde devam ediyor.
Siyah-Beyazlılar'da bir yandan transfer çalışmaları hız kazanırken, bir yandan da Şenol Güneş kadrosunda düşünmediği isimleri de belirlemeye başladı. Tecrübeli teknik adam bu doğrultuda Valentin Rosier ile ilgili kararını da verdi.
Beşiktaş'ta bu sezon ortaya koyduğu performansla adeta hayal kırıklığı yaşatan oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Şenol Güneş'in, Beşiktaş yönetimine verdiği raporda Valentin Rosier için “İyi bir teklif gelirse satılsın” dediği öğrenildi. Güneş'in, Fransız sağ beki disiplinsiz olduğu için beğenmediği ifade edildi.
Şenol Hoca kararını verdiTeknik Direktör Şenol Güneş'in Rosier ile ilgili verdiği bu rapor sonrası Beşiktaş yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın dönemimde kazanılan şampiyonlukta, büyük katkısı olan Valentin Rosier için Beşiktaş, Portekiz kulübü Sporting Lizbon'a 4 Milyon 800 Bin Euro bonservis bedeli ödemişti. Beşiktaş’ın 26 yaşındaki Fransız sağ beki bu rakama satması çok zor bir ihtimal olarak görünüyor. Eğer yönetim en az zararla Rosier’in satışını gerçekleştirebilirse yeni bir sağ bek için transfer çalışmalarına başlayacak.