Beşiktaş'ta Şenol Güneş Valentin Rosier'in takımdaki geleceği hakkında kararını verdi

Beşiktaş, lige verilen arada Antalya'da çalışmalarına devam ediyor. Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde Rosier olayı patlak vermişti. Şenol Güneş'in Rosier hakkında verdiği karar belli oldu. Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Beşiktaş, İstanbul'daki ilk çalışmasının ardından Antalya'da kampa girmişti.
Zirveye yaklaşmak için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'da Rosier krizi patlak vermişti. Şenol Güneş'in Fransız sağ bek hakkında verdiği karar belli oldu.
Şenol Güneş’ten uyarı!
Siyah beyazlı ekipte Valentin Rosier'in Antalya'da gerçekleştirilen hazırlık kampında disiplinsiz hareketlerinin olduğu ve takımdaki uyumu bozduğu iddia edilmişti. Şenol Güneş'in öğrencisiyle özel olarak bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adamın genç futbolcusuyla yaptığı görüşmede bu hareketlerine bir son vererek futboluna odaklanması gerektiği konusunda görüşünü bildirdiği ortaya çıktı.
Rosier ile özel görüşme!
Oyuncuyu bir kaç kez uyaran ancak tüm gayretlerine rağmen olumlu bir sonuç elde edemeyen Şenol Güneş’in Antalya’da Rosier’le gerçekleştirdiği görüşmenin Fransız futbolcunun son şansı olduğu iddia edildi. Güneş’in deneyimli futbolcuyu son kez uyardığı ve en kısa sürede toparlanmasını istediği aktarıldı.
Rosier’e bağlı!
Deneyimli futbolcuya son şansını veren Şenol Güneş, disiplinsiz tavırlarını düzeltmemesi halinde yönetime olumsuz raporu vereceği ve oyuncu için bonservisiyle birlikte veya kiralık olarak gönderilmek üzere düğmeye basılacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ta kupalar kazanmıştı
Valentin Rosier, siyah beyazlı kulüpte 3 kupa birden kazanma başarısını gösteren isimler arasında yer alırken, Sergen Yalçın
döneminde elde edilen başarıda da büyük bir pay sahibi olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.