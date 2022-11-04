Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Welinton ile yolların ayrılmasını istedi







Şenol Hoca o isimle yollarını ayırmak istiyor







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda göreve getirilen Teknik Direktör Şenol Güneş, Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde çalışmalara başladı.Kadrosunda nasıl değişimler yapacağı merakla beklenen Şenol Güneş, bu hafta içerisinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi.Stoper bölgesindeki oyuncuları hakkında değerlendirmelerde bulunan Şenol Güneş, Breziyalı savunma oyuncusu Welinton ile şartların oluşması durumunda yolların ayrılabileceğini söyledi.33 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusunun oyun sistemi için yavaş kaldığını düşünenen Şenol Güneş, yönetime fikrini iletti. Beşiktaş yönetimi önümüzdeki sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Welinton'un menajeriyle görüşerek Ocak ayındaki ara transfer döneminde kendisine takım bulmasını istedi.