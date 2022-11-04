SPOR
04 Kasım 2022 - 10:53

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Welinton ile yolların ayrılmasını istedi

Brezilyalı savunmacı Welinton'un performansından memnun olmayan Teknik Direktör Şenol Güneş ara transfer döneminde yolların ayrılabileceğini söyledi.

SPOR
04 Kasım 2022 - 10:53
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Welinton ile yolların ayrılmasını istedi


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda göreve getirilen Teknik Direktör Şenol Güneş, Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde çalışmalara başladı.

Kadrosunda nasıl değişimler yapacağı merakla beklenen Şenol Güneş, bu hafta içerisinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi.

Şenol Hoca o isimle yollarını ayırmak istiyor



Stoper bölgesindeki oyuncuları hakkında değerlendirmelerde bulunan Şenol Güneş, Breziyalı savunma oyuncusu Welinton ile şartların oluşması durumunda yolların ayrılabileceğini söyledi.

Welinton Beşiktaş transfer

33 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusunun oyun sistemi için yavaş kaldığını düşünenen Şenol Güneş, yönetime fikrini iletti.

Beşiktaş yönetimi önümüzdeki sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Welinton'un menajeriyle görüşerek Ocak ayındaki ara transfer döneminde kendisine takım bulmasını istedi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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