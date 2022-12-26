SPOR
26 Aralık 2022 - 11:51

Beşiktaş'ta Şenol Güneş yönetimle görüştü! Devre arasında en az 3 transfer istiyor

Gaziantep deplasmanında 1 puanı son dakikalarda Wout Weghorst'un attığı gol ile birlikte almayı başaran siyah beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş'in Ocak ayında kadrosuna takviyeler yapmayı istediği öğrenildi.

SPOR
26 Aralık 2022 - 11:51
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş yönetimle görüştü! Devre arasında en az 3 transfer istiyor


Katar'da oynanan Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen aranın ardından Spor Toto Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş aranın ardından ilk kez sahaya çıktığı lig mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü'nün konuğu olurken siyah beyazlılar sahadan 1 puanı son anda aldı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz bir şekilde geçilirken ikinci yarıda ev sahibi Gaziantep de sahneye çıkan isim Joao Figeiredo oldu. Tecrübeli futbolcu kaydettiği gol ile takımını 1-0 öne geçirirken, siyah beyazlılar yediği golün ardından baskısını arttırdı.

Kartal puanı son anlarda kaptı!



Maçın son bölümünde oyuna sonradan giren Arthur Masuaku'nun asistinde siyah beyazlılar golcü oyuncusu Weghorst'un golüyle skoru eşitlemeyi başararak Gaziantep'den 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

gaziantep 1-1 beşiktaş

Beşiktaş'ın oynadığı oyun özellikle de sosyal medyada taraftarlarından büyük bir tepki toplarken, maçın ardından Şenol Güneş ve yönetim arasında da sürpriz bir görüşmenin gerçekleştiği öğrenildi.

En az 3 transfer istedi

Şenol Güneş'in Gaziantep maçının ardından yönetimle bir araya gelerek takıma Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde mutlaka takviye yapılmasını söylediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Yönetimle konuşan tecrübeli teknik adam ara transfer döneminde sağ bek, sol bek ve orta saha bölgesine mutlaka takviye yapılmasını gerektiğini ileterek transfer listesinde yer alan oyuncuları bildirdi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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