SPOR
17 Kasım 2022 - 23:02

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Josef de Souza'nın geleceğiyle ilgili son kararı Şenol Güneş verecek

Siyah beyazlılarda sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı yıldız Josef de Souza'nın takımdaki geleceği büyük bir merak konusu haline gelmişti. Josef ile ilgili kararı Şenol Güneş verecek.

SPOR
17 Kasım 2022 - 23:02
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Josef de Souza'nın geleceğiyle ilgili son kararı Şenol Güneş verecek


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta kadro planlamasıyla ilgili görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan futbolcularla ilgili de kararını vermeye hazırlanan Beşiktaş yönetiminde gözler Teknik Direktör Şenol Güneş ve ekibinden gelecek olan rapora çevrildi.

Bu sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Josef de Souza'nın da takımdaki geleceği büyük bir merak konusu haline gelmişti. 2020-2021 sezonunda Al Ahli'den bedelsiz bir şekilde Beşiktaş'a transfer olan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, siyah beyazlılarda büyük bir beğeni kazanmıştı.



josef'in Beşiktaş'taki geleceği belli oluyor

Josef 3 kupa kazanma sevinci yaşamıştı

Beşiktaş formasıyla toplamda 86 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu 8 gol ve 4 asistlik bir katkı sağlamayı başarırken aynı zamanda 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma sevincini de yaşamıştı.

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Josef için Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu sezonun kalan bölümünde sergileyeceği performansa göre bir karar vereceği öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
İlginizi Çekebilir
Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi. Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesi uzatıldı
Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi. Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesi uzatıldı
Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel takımdan ayrılabilir! Ara transfer döneminde İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin kapısını çalacak
Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel takımdan ayrılabilir! Ara transfer döneminde İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin kapısını çalacak
Dünya Kupası B Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası B Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası A Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası A Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Beşiktaş yönetimi Enzo Diaz için harekete geçti. Şenol Güneş Diaz transferini çok istiyor
Beşiktaş yönetimi Enzo Diaz için harekete geçti. Şenol Güneş Diaz transferini çok istiyor
Adana Demirspor’dan ayrılan Artem Dyzuba’dan flaş açıklamalar! Söyledikleri büyük ses getirdi
Adana Demirspor’dan ayrılan Artem Dyzuba’dan flaş açıklamalar! Söyledikleri büyük ses getirdi
Son Haberler
Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi. Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesi uzatıldı
Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi. Abdülkadir Ömür ve Hüseyin...
Öksürük ve balgam şikayetiniz varsa dikkat: Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz!
Öksürük ve balgam şikayetiniz varsa dikkat: Bu hastalığa yakalanmış...
Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel takımdan ayrılabilir! Ara transfer döneminde İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin kapısını çalacak
Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel takımdan ayrılabilir! Ara transfer...
Asgari ücrette çifte formül! 2023 rakamı netleşiyor: En kötü senaryoda bile bu rakama yükselecek!
Asgari ücrette çifte formül! 2023 rakamı netleşiyor: En kötü senaryoda...
Dünya Kupası B Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası B Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu...
Bu market müşterilerine 1 litre ayçiçek yağını bedava dağıtıyor! Sabah saatlerinde yetişen alır, kapıda kuyruk var!
Bu market müşterilerine 1 litre ayçiçek yağını bedava dağıtıyor!...
3.500, 5.000, 7.000 TL nakit ödeme anında alabilirsiniz! Başvurular internet ve şubelerden
3.500, 5.000, 7.000 TL nakit ödeme anında alabilirsiniz! Başvurular...
Dünya Kupası A Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu 2022
Dünya Kupası A Grubu takımları ve maçları, fikstür, puan durumu...
Asgari ücret zammının namı Türkiye'yi aştı! ABD'li ünlü banka 2023 asgari ücret rakamını açıkladı
Asgari ücret zammının namı Türkiye'yi aştı! ABD'li ünlü banka...
Duy Beni bitti mi, neden yok?
Duy Beni bitti mi, neden yok?
Beşiktaş yönetimi Enzo Diaz için harekete geçti. Şenol Güneş Diaz transferini çok istiyor
Beşiktaş yönetimi Enzo Diaz için harekete geçti. Şenol Güneş Diaz...
Tapusu olanlar dikkat! Ödeme yapmak için 13 gününüz kaldı: Süre geçerse cezası var
Tapusu olanlar dikkat! Ödeme yapmak için 13 gününüz kaldı: Süre...
Adana Demirspor’dan ayrılan Artem Dyzuba’dan flaş açıklamalar! Söyledikleri büyük ses getirdi
Adana Demirspor’dan ayrılan Artem Dyzuba’dan flaş açıklamalar!...
Arnavutluk Mahkemesi kararını verdi: Thodex'in kurucusu Fatih Özer Türkiye'de yargılanacak!
Arnavutluk Mahkemesi kararını verdi: Thodex'in kurucusu Fatih Özer...
2023 asgari ücret ne kadar olacak? Komisyonun asgari ücret zam mesaisi başlıyor!
2023 asgari ücret ne kadar olacak? Komisyonun asgari ücret zam mesaisi...