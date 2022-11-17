Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Josef de Souza'nın geleceğiyle ilgili son kararı Şenol Güneş verecek













Josef 3 kupa kazanma sevinci yaşamıştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta kadro planlamasıyla ilgili görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan futbolcularla ilgili de kararını vermeye hazırlanan Beşiktaş yönetiminde gözler Teknik Direktör Şenol Güneş ve ekibinden gelecek olan rapora çevrildi. Bu sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Josef de Souza'nın da takımdaki geleceği büyük bir merak konusu haline gelmişti. 2020-2021 sezonunda Al Ahli'den bedelsiz bir şekilde Beşiktaş'a transfer olan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, siyah beyazlılarda büyük bir beğeni kazanmıştı.Beşiktaş formasıyla toplamda 86 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu 8 gol ve 4 asistlik bir katkı sağlamayı başarırken aynı zamanda 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma sevincini de yaşamıştı. Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Josef için Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu sezonun kalan bölümünde sergileyeceği performansa göre bir karar vereceği öğrenildi.