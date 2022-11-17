Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta kadro planlamasıyla ilgili görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan futbolcularla ilgili de kararını vermeye hazırlanan Beşiktaş yönetiminde gözler Teknik Direktör Şenol Güneş ve ekibinden gelecek olan rapora çevrildi. Bu sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Josef de Souza'nın da takımdaki geleceği büyük bir merak konusu haline gelmişti. 2020-2021 sezonunda Al Ahli'den bedelsiz bir şekilde Beşiktaş'a transfer olan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, siyah beyazlılarda büyük bir beğeni kazanmıştı.
SPOR
17 Kasım 2022 - 23:02
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Josef de Souza'nın geleceğiyle ilgili son kararı Şenol Güneş verecek
Siyah beyazlılarda sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı yıldız Josef de Souza'nın takımdaki geleceği büyük bir merak konusu haline gelmişti. Josef ile ilgili kararı Şenol Güneş verecek.
SPOR
17 Kasım 2022 - 23:02
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