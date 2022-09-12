GÜNDEM
12 Eylül 2022 - 02:13

Beşiktaş'ta taksi şoföründen korkunç taciz! Kadınları gizli görüntüleyen taksici polisten kaçtı!

Şişli Fulya'dan Beşiktaş'a gitme amacıyla taksiye binen kadınlar şok geçirdi. Taksici, kadınları fotoğrafladı. Kadınlar durumdan haberdar olunca taksiyi polis karakolunun önüne götürmesini istedi. Fakat taksici bu durumu umursamadı. O an yolda çevirme yapan polislerse taksiciyi durduramadı.

GÜNDEM
12 Eylül 2022 - 02:13
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Beşiktaş'ta taksi şoföründen korkunç taciz! Kadınları gizli görüntüleyen taksici polisten kaçtı!


Şişli Fulya'dan Beşiktaş'a gitme amacıyla taksi çağıran 2 kadın taksicinin yolda olan ve şort giyen bir kadının fotoğraflarını çektiğini fark etti.

Kadınlar fotoğrafı neden çektiğini sorarak galeriye bakmak istediklerini belirtti. Kadınlar kendilerinin fotoğrafını da çekmiş olduğunu düşünerek karakolun önüne gitmelerini istemesi sonrasında şoför galeriye bakamayacaklarını, böyle bir haklarının bulunmadığını belirtti.



Yolda polisleri gören kadınlar yardım isteğinde bulundu şoför ara sokaklara kaçarak galerisindeki kayıtlı gizli çekim görüntülerini silmek için uğraştı. O sırada motosikletli polis ekibi taksicinin önünü keserek dur ihtarına uymadığı ve polise mukavemet suçundan tutanak tutarak ifade aldı.

Tacizci taksi şoförü soluğu adliyede aldı.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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