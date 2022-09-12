Beşiktaş'ta taksi şoföründen korkunç taciz! Kadınları gizli görüntüleyen taksici polisten kaçtı!













Şişli Fulya'dan Beşiktaş'a gitme amacıyla taksi çağıran 2 kadın taksicinin yolda olan ve şort giyen bir kadının fotoğraflarını çektiğini fark etti.Kadınlar fotoğrafı neden çektiğini sorarak galeriye bakmak istediklerini belirtti. Kadınlar kendilerinin fotoğrafını da çekmiş olduğunu düşünerek karakolun önüne gitmelerini istemesi sonrasında şoför galeriye bakamayacaklarını, böyle bir haklarının bulunmadığını belirtti.Yolda polisleri gören kadınlar yardım isteğinde bulundu şoför ara sokaklara kaçarak galerisindeki kayıtlı gizli çekim görüntülerini silmek için uğraştı. O sırada motosikletli polis ekibi taksicinin önünü keserek dur ihtarına uymadığı ve polise mukavemet suçundan tutanak tutarak ifade aldı. Tacizci taksi şoförü soluğu adliyede aldı.