Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ile Redmond ilk antrenmanlarına çıktı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı. Siyah-beyazlılar, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.