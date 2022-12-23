Beşiktaş'ta transfer operasyonu başlıyor! Mohamed Kanno'da sona doğru gelindi













Bu sezon Şenol Güneş yönetiminde şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor.Josef de Souza'nın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması, Atiba'nın ise futbolu bırakacak olması nedeniyle orta sahanın ön libero hattına transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın, mutlu sona ulaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.Ön libero için gözünü 2022 Dünya Kupası'na çeviren Kartal, Suudi Arabistan Milli Takımı ile gösterdiği performansla adından söz ettiren Mohamed Kanno'yu gündemine almıştı. Önce oyuncu ile prensipte anlaşan Kartal, daha sonrasında kulübü Al-Hilal ile görüşmelere başladı. Dünya Kupası'nda yıldızını parlatan oyuncunun kulübü ile de görüşmeler olumlu şekilde devam ederken oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak yanaştığı öğrenildi.