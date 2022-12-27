SPOR
27 Aralık 2022 - 15:47

Beşiktaş'ta Valentin Rosier'e Serie A'dan teklif var. Devre arasında Monza'ya gidebilir

Bir süredir takımdaki geleceği büyük bir merak konusu haline gelen Valentin Rosier'in Beşiktaş'tan Ocak ayındaki ara transfer döneminde ayrılabileceği ön görülüyor. İtalyan ekibi Monza her an teklif yapabilir.

SPOR
27 Aralık 2022 - 15:47
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Beşiktaş'ta Valentin Rosier'e Serie A'dan teklif var. Devre arasında Monza'ya gidebilir


Spor Toto Süper Lig'de bu sezon zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta sağ bek oyuncusu Valentin Rosier ile ilgili sıcak saatler yaşanıyor.

Beşiktaş, lige Valerien Ismael yönetiminde iyi bir başlangıç yapmış ancak daha sonrasında alınan kötü sonuçların ardından yollarını ayırmış ve Şenol Güneş'i takımın başına getirmişti.



Takımın başında ilk çıktığı Ümraniyespor maçının ardından Şenol Güneş, deneyimli sağ bek için iyi bir oyuncu olduğunu ancak dalgalanma yaşadığını ifade etmişti.

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Monza, Valentin Rosier'e talip oldu! 

İtalya Serie A Ligi'nde aldığı 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile topladığı 16 puanla 14. sırada kendisine yer bulan Monza'nın kadrosunu güçlendirme adına sağ bek takviyesi yapacağı öğrenildi. 

Buna yönelik çalışmalarını sürdüren Monza'lı yetkililer listenin en tepesine Valentin Rosier'in ismini yazdı. 

İtalyan kulübün her iki kanatta da oynayabilen Fransız sağ bek için devre arasında harekete geçeceği öğrenildi.

Şenol Hoca ayrılığa sıcak bakıyor

Dünya Kupası arasında Antalya'da kamp yapan siyah beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş ile problemler yaşadığı bilinen Valentin Rosier hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Beşiktaş'ta yönetim ile görüşen Şenol Güneş'in Ocak ayındaki ara transfer döneminde teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabileceğini söylediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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