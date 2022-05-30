Beşiktaş'ta yeniden başkanlık seçimi! Ahmet Nur Çebi yeniden başkan

Beşiktaş spor kulübünün Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda gerçekleşen başkanlık seçiminde bayrak yine Ahmet Nur Çebi’de kaldı.2bin 777 oy ile başkanlığı göğüsleyen Çebi’yi bin 190 oyla Fuat Çimen takip etti.Başkan olmanın mutluluğunu yaşayan Çebi yaptığı konuşmasında tüm Beşiktaşlılar birlik ve beraberliğe davet etti. Önlerinde uzun bir yol olduğunu aktaran Çebi işlerinin ise oldukça zor olduğunu söyledi.