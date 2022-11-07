SPOR
07 Kasım 2022 - 11:52

Beşiktaş'ta yönetimden transfer toplantısı!

Beşiktaş yönetimi Galatasaray deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

SPOR
07 Kasım 2022 - 11:52
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Beşiktaş'ta yönetimden transfer toplantısı!


Spor Toto Süper Lig'de haftanın büyük bir merakla beklenen karşılaşmasında Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Heyecanla beklenen derbi karşılaşmasında Galatasaray sahadan 2-1'iik galibiyetle ayrıldı. 

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Ümraniyespor'u 5-2 ile geçmeyi başaran Beşiktaş, ikinci sınavında Galatasaray engeline takıldı. Mauro Icardi kaydettiği 2 gol ile derbinin yıldızı olurken, siyah beyazlıların tek golünü Cenk Tosun kaydetmişti.



şenol güneş ile kritik toplantı

Ümraniye'de kritik toplantı!

Derbide alınan mağlubiyetin ardından Beşiktaş yönetiminin harekete geçtiği öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi Galatasaray deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş ve yönetimi ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde takıma yapılacak olan takviyeler konuşulurken, Şenol Güneş'ten kapsamlı bir rapor istendiği öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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