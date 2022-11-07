Spor Toto Süper Lig'de haftanın büyük bir merakla beklenen karşılaşmasında Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Heyecanla beklenen derbi karşılaşmasında Galatasaray sahadan 2-1'iik galibiyetle ayrıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Ümraniyespor'u 5-2 ile geçmeyi başaran Beşiktaş, ikinci sınavında Galatasaray engeline takıldı. Mauro Icardi kaydettiği 2 gol ile derbinin yıldızı olurken, siyah beyazlıların tek golünü Cenk Tosun kaydetmişti.
SPOR
07 Kasım 2022 - 11:52
Beşiktaş'ta yönetimden transfer toplantısı!
Beşiktaş yönetimi Galatasaray deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
SPOR
07 Kasım 2022 - 11:52
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