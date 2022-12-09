Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda yangın paniği! Müşterilerin imdat çığlıkları her yerden duyuldu..







10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ HASTANEYE KALDIRILDI







YANGIN EKİPLER TARAFINDAN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Palace otel kompleksinin 4'üncü katından yangın ihbarı geldi. Saat 11.00 sularında çıkan yangının hemen ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Otelde kalan vatandaşlar tahliye edildi ve otelin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Yangın, ekiplerin bir saat süren aktif müdahalesinin ardından söndürüldü. Otelde mahsur kalan turistleri gördüğünü söyleyen bir görgü tanığı, "Konuklar balkona çıktı. İngilizce 'imdat' diye bağırdılar" diye konuştu.Çıkan yangının hemen ardından ortalık dumanla kaplanırken dumandan etkilenen 10 kişinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yangın nedeniyle Çırağan Caddesi'nde trafik kilitlenirken yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor. Diğer taraftan yetkililer tarafından yapılan bir açıklamada yangının başladığı katta tadilat çalışması olduğu ve işçilerin halen üst katta olduğu aktarıldı.Olay yerinde inceleme yapan Kaymakam Önder Bakan, saat 10.55 sıralarında otelin tadilatı yapılan alanda çıkan yangına otel çalışanları ile itfaiye ekiplerinin ortak çalışması ile birlikte müdahale edildiğini söyledi. Yangının tadilatta olan 3. katta başladığını açıklayan Bakan, şu ifadeleri kullandı: “Saat 10:55 sıralarında otelimizin yenilenen bir bölümünde yangın çıktı. Bu yangına Beşiktaş Belediyesi, itfaiye ve otel ekibi ile ilçemizdeki tüm belediyeler ve güvenlik ekiplerimiz gerekli önlemleri aldı. 3. katta onarım çalışmaları devam eden yangın. Olayla ilgili itfaiye raporu verilecek. Herhangi bir can kaybı olmaması önemlidir. İstanbul'un göbeğinde, Boğaz'ın en nadide noktalarında, en nadide yerleşim alanlarımızdan biri burası. Burada 3 işçimiz vuruldu. İki tanesi kendi çabalarıyla uzaklaştı. Bir tanesine ambulansta oksijen verildi. Hayatı tehdit edici değil. Yangın kontrol altına alındı."