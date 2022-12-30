Beşiktaş'taki üçüncü Ahmet Kandemir dönemi de sona erdi. Kulüp resmi basın organlarında yaptığı açıklamada tecrübeli başantrenör ile yolların ayrıldığını duyurdu







Tarihin en kötü sezon başlangıçlarından!







2020 yılında pandemi sonrası Türk basketbolunun önemli bir yuvasının kapısına kilit vuruldu. Banvit artık basketbolda hizmet vermeyecekti. Banvit'li sporcular ülkenin dört bir yanına dağıldı adeta. Ancak önemli kısmı kendini Beşiktaş ve ülkenin doğusunda Gaziantep Basket'te buldu. Kısacası alt yapıyı Gaziantep, üst yapıyı Beşiktaş satın almıştı. Beşiktaş'taki bu değerli projenin başaktörlerinden Ahmet Kandemir ile bugün yol ayrımına gelindi.Siyah Beyazlılar, kulüp tarihinin en kötü başlangıçlarından birine imza attı. Beşiktaş Emlakjet şu anda Basketbol Süper Ligi'nde son sıraya demir atmış durumda. Bu büyük projenin işlemediği veya misyonunu erken tamamladı demek yanlış olmaz. Zira Alperen Şengün ve Şehmus Hazer'in de kadroda olduğu 2020-2021 sezonunda Karakartal ligde son dörde kalmıştı. İki sene içinde gelinen nokta ise içler acısı. Beşiktaş'ta koç değişikliği bekleniyordu. Herkesin de bildiği bir şeydi. Takım EuroBasket'te Polonya ile harikalar yaratan Igor Milicic'e emanet edildi. Hoca değişikliği en çok oyuncular motivasyon devşirir. Sorunun kendilerinden çok başkalarında olduğunu göstermek isterler. Beşiktaş'taki oyuncu grubunun nasıl bir reaksiyon vereceği birazcık kestirilebiliyor olsa da uzun vadede sürekli bahsedilen projeye nereye varacak, büyük merak konusu.