Teknik direktör Valerian Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, takımın başına geçecek yeni hocalar arasında değerlendirme yaptı. Teknik direktör kararında fazla uzağa gitmeyen siyah-beyazlı yönetim 2. Şenol Güneş dönemini başlatmaya karar verdi. Valerian Ismael'in takımla vedalaşmak için tesise gelmesinin ardından yönetimin Şenol Güneş ile anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. Yönetimin Güneş'le bir buçuk yıllık sözleşme imzaladığı gelen bilgiler arasında yer aldı.
SPOR
27 Ekim 2022 - 09:59
Beşiktaş, takımın başına geçecek hoca için Şenol Güneş'te karar kıldı!
Beşiktaş, takımın başına geçirmek için başlattığı teknik direktör arayışlarında zamanı fazla uzatmadı ve Şenol Güneş ile anlaşma sağladı.
SPOR
27 Ekim 2022 - 09:59
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