Beşiktaş, takımın başına geçecek hoca için Şenol Güneş'te karar kıldı!













KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Teknik direktör Valerian Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, takımın başına geçecek yeni hocalar arasında değerlendirme yaptı. Teknik direktör kararında fazla uzağa gitmeyen siyah-beyazlı yönetim 2. Şenol Güneş dönemini başlatmaya karar verdi. Valerian Ismael'in takımla vedalaşmak için tesise gelmesinin ardından yönetimin Şenol Güneş ile anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. Yönetimin Güneş'le bir buçuk yıllık sözleşme imzaladığı gelen bilgiler arasında yer aldı.Valerien Ismael'den ayrılan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Bugünkü yönetim kurulu toplantısında yönetim oybirliğiyle Şenor Güneş'i teknik direktör olması için kabul etti ve deneyimli hoca için anlaşma sağlandı. Tecrübeli teknik direktörün Pazar günü Ümraniyespor karşısında takımının başına geçerek çalıştırması bekleniyor. Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş ile çıktığı yolda 199 maçta oynamış ve bu maçlardan 117 galibiyet, 36 mağlubiyet ve 46 beraberlik alarak ayrılmıştı.