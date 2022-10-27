SPOR
27 Ekim 2022 - 09:59

Beşiktaş, takımın başına geçecek hoca için Şenol Güneş'te karar kıldı!

Beşiktaş, takımın başına geçirmek için başlattığı teknik direktör arayışlarında zamanı fazla uzatmadı ve Şenol Güneş ile anlaşma sağladı.

SPOR
27 Ekim 2022 - 09:59
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Beşiktaş, takımın başına geçecek hoca için Şenol Güneş'te karar kıldı!


Teknik direktör Valerian Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, takımın başına geçecek yeni hocalar arasında değerlendirme yaptı. Teknik direktör kararında fazla uzağa gitmeyen siyah-beyazlı yönetim 2. Şenol Güneş dönemini başlatmaya karar verdi.

Valerian Ismael'in takımla vedalaşmak için tesise gelmesinin ardından yönetimin Şenol Güneş ile anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. Yönetimin Güneş'le bir buçuk yıllık sözleşme imzaladığı gelen bilgiler arasında yer aldı.



Şenol Güneş'

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Valerien Ismael'den ayrılan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Bugünkü yönetim kurulu toplantısında yönetim oybirliğiyle Şenor Güneş'i teknik direktör olması için kabul etti ve deneyimli hoca için anlaşma sağlandı.

Tecrübeli teknik direktörün Pazar günü Ümraniyespor karşısında takımının başına geçerek çalıştırması bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş ile çıktığı yolda 199 maçta oynamış ve bu maçlardan 117 galibiyet, 36 mağlubiyet ve 46 beraberlik alarak ayrılmıştı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Beşiktaş'ın gündemine Şenol Güneş'in ardından 2 sürpriz isim daha geldi!
Beşiktaş'ın gündemine Şenol Güneş'in ardından 2 sürpriz isim daha geldi!
Beşiktaş ile Valerien Ismael ile yol ayrımı kesinleşti! Tazminat rakamını duyan şaşkına döndü
Beşiktaş ile Valerien Ismael ile yol ayrımı kesinleşti! Tazminat rakamını duyan şaşkına döndü
Sinan Engin: Sergen Yalçın ile görüştüm
Sinan Engin: Sergen Yalçın ile görüştüm
Beşiktaş Hatay'dan eli boş döndü: Hatayspor 2-1 Beşiktaş
Beşiktaş Hatay'dan eli boş döndü: Hatayspor 2-1 Beşiktaş
Fatih Tekke, Süper Lig'e geri dönüyor!
Fatih Tekke, Süper Lig'e geri dönüyor!
Wout Weghorst sezonun en erken golüne attı
Wout Weghorst sezonun en erken golüne attı
Son Haberler
Milyonlarca KYK yükümlüsüne müjde! Meclis, KYK borç faizleri affetti..
Milyonlarca KYK yükümlüsüne müjde! Meclis, KYK borç faizleri affetti..
Green Card 2022 son başvuru tarihi ne zaman? Green Card başvuru şartları
Green Card 2022 son başvuru tarihi ne zaman? Green Card başvuru şartları...
28-29 Ekim otobüs, metro, tramvay, metrobüs, tren ücretsiz mi? Ankara, İstanbul, İzmir
28-29 Ekim otobüs, metro, tramvay, metrobüs, tren ücretsiz mi? Ankara,...
Anne ve babalar dikkat! 2023'te 5 yaşındaki çocuklar zorunlu eğitime alınıyor!
Anne ve babalar dikkat! 2023'te 5 yaşındaki çocuklar zorunlu eğitime...
Ankara 29 Ekim Sefo, Kenan Doğulu, Levent Yüksel, Emir Can İğrek konseri ne zaman, nerede, ücretsiz mi?
Ankara 29 Ekim Sefo, Kenan Doğulu, Levent Yüksel, Emir Can İğrek konseri...
Elon Musk'tan Twitter'a ilginç giriş! Binaya lavaboyla geldi
Elon Musk'tan Twitter'a ilginç giriş! Binaya lavaboyla geldi
e-Devlet üzerinden değiştirmeyi unutmayın! Zamanında bildirmemenin cezası olacak
e-Devlet üzerinden değiştirmeyi unutmayın! Zamanında bildirmemenin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 20.23'teki 'Türkiye Yüzyılı' paylaşımı olay oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 20.23'teki 'Türkiye Yüzyılı' paylaşımı...
Emekli promosyonlarına Kasım dopingi: Bu bankalarda 15.000 TL'ye kadar çıkacak!
Emekli promosyonlarına Kasım dopingi: Bu bankalarda 15.000 TL'ye kadar...
Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Yeni yapım zirveye yerleşti
Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Yeni yapım zirveye yerleşti
Bu hastalıklardan biri varsa ayda 4000 TL maaş bağlanıyor: Tek dilekçe yeterli
Bu hastalıklardan biri varsa ayda 4000 TL maaş bağlanıyor: Tek dilekçe...
Sarışın güzel Şeyma Korkmaz o dizinin yıldızıymış! Eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı
Sarışın güzel Şeyma Korkmaz o dizinin yıldızıymış! Eşiyle arasındaki...
Haberi duyan markete koştu: ŞOK'ta ayçiçek yağının fiyatı 149 TL'ye düştü
Haberi duyan markete koştu: ŞOK'ta ayçiçek yağının fiyatı 149...
Yalı Çapkını'nın Hattuç halası Şerif Sezer'in kızı hepimizin tanıdığı bir isim çıktı!
Yalı Çapkını'nın Hattuç halası Şerif Sezer'in kızı hepimizin...
1-2-3 çocuğu olan aileler dikkat! Devlet PTT hesabınıza 600 TL yatıracak
1-2-3 çocuğu olan aileler dikkat! Devlet PTT hesabınıza 600 TL yatıracak